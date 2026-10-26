La ISO di Windows 11 su un CD da 700 MB: si può fare

Chi ricorda i bei vecchi tempi andati in cui, per installare un sistema operativo, bastava un CD? Oggi, la maggior parte di noi non ha nemmeno più un lettore dedicato all’interno del PC o sulla scrivania, si fa tutto con la fibra, dopotutto scaricare qualche GB non è un gran problema. Beh, potrebbero essere tornati, più o meno: NTDEV, quello di Tiny11, è riuscito a infilare l’ISO di Windows 11 in un disco da 700 MB. Lo ha fatto grazie a un’utility non ancora rilasciata, pico11, al momento un proof of concept.

La ISO di Windows 11 su un CD da 700 MB

Di seguito il video di presentazione del progetto, che senza dubbio merita una segnalazione. Va precisato che la piattaforma è stata eseguita su una macchina virtuale con 4 GB di memoria disponibili, sfruttando solo 883 MB di RAM. Nel filmato si vedono alcune applicazioni base funzionare correttamente: dalla calcolatrice per fare 2+2 al Blocco note per creare e salvare un file di testo, fino a Paint per disegnare, il Task manager per la gestione dei processi attivi, Esplora file per navigare tra le cartelle e la schermata delle impostazioni.

Lo stesso autore specifica che si tratta di un esperimento, non di un metodo pronto per sostituire una classica installazione del sistema operativo. Il motivo? Alcune funzionalità essenziali sono state rimosse proprio per riuscire a infilare la ISO nel CD, a partire dalla gestione degli aggiornamenti con Windows Update, essenziale se si vuole mantenere il computer aggiornato e al sicuro. Insomma, attualmente è un esercizio di stile o poco più.

Non si tratta della prima impresa di questo tipo a firma NTDEV. Anni fa abbiamo segnalato su queste pagine il tentativo (completato con successo) di far girare Windows 11 su un PC con appena 176 MB di RAM. Niente male, considerando quanto costano oggi le memorie. Ecco la testimonianza.