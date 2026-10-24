Windows 11 26H2: speed test per Internet senza browser

Microsoft ha rilasciato ieri sera cinque versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono presenti della build 26340.9767 di Windows 11 26H2 disponibile nel canale Experimental. Riguardano principalmente le impostazioni rapide (Quick Settings). Nella build 26220.9757 di Windows 11 25H2, disponibile nel canale Beta, c’è invece un nuovo menu contestuale.

Novità per le impostazioni rapide

Le impostazioni rapide sono accessibili cliccando con il mouse sulle icone di rete, volume o batteria nell’angolo in basso a destra della barra delle applicazioni (alla sinistra di ora e data) oppure premendo la combinazione di tasti Windows + A. La build 26340.9767 di Windows 11 26H2 aggiunge nuovi controlli per lo smartphone Android collegato al computer. Gli utenti possono ad esempio attivare la vibrazione e la modalità Do Not Disturb o riprodurre un suono per trovare lo smartphone.

Nelle impostazioni rapide è stato inoltre aggiunto uno speed test per la connessione Internet. Viene eseguito direttamente nella schermata senza aprire il browser (come in precedenza). Gli utenti vedranno velocità di download, velocità di upload e ping (ma la soluzione migliore è lo speed test a riga di comando, ndr).

La novità principale della build 26220.9757 di Windows 11 25H2 è il menu contestuale aggiornato. È più veloce e meno “affollato” con le voci più utilizzate facilmente accessibili. Gli utenti troveranno anche l’opzione “Personalizza menu” che consente di scegliere le voci nel menu. Microsoft non specifica però se sono le stesse disponibili nelle build 26300.9807 di Windows 11 26H2 e 26200.9807 di Windows 11 25H2 (canale Release Preview) rilasciate a metà ottobre.

L’azienda di Redmond ha distribuito anche due build per Windows 11 26H1 (solo dispositivi con chip Arm) nei canali Experimental e Beta. C’è infine una build nel canale Experimental (Future Platforms).