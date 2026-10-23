 Linux Day 2026 il 24 ottobre in oltre 50 città: dove partecipare
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Linux Day 2026 il 24 ottobre in oltre 50 città: dove partecipare

Sabato 24 ottobre, l'edizione 2026 del Linux Day porterà in tutta Italia eventi gratuiti dedicati all'open source: l'elenco delle città.
Linux Day 2026 il 24 ottobre in oltre 50 città: dove partecipare
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Sabato 24 ottobre, l'edizione 2026 del Linux Day porterà in tutta Italia eventi gratuiti dedicati all'open source: l'elenco delle città.
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In oltre 50 location di tutta Italia si sta per celebrare il Linux Day 2026. L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre. È la 26esima edizione di un evento andato in scena per la prima volta nel 2001. È nato con l’obiettivo dichiarato di riunire gli attivisti del software libero, open source e in particolare di Linux. Fanno parte del programma presentazioni, laboratori, assistenza tecnica, dibattiti, dimostrazioni pratiche e incontri dal vivo con la community.

Tutte le location del Linux Day 2026

È un appuntamento a ingresso gratuito, sostenuto tra gli altri dalle non-profit Italian Linux Society e Wikimedia Italia. Gli organizzatori invitano a partecipare tutti coloro che hanno un interesse per l’informatica e per il suo uso etico.

Si tratta di una kermesse decentralizzata, gestita in modo autonomo da gruppi di volontari. Ecco dove è prevista, in rigoroso ordine alfabetico: Arona (Novara), Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia,Cairate (Varese), Casorate Sempione (Varese), Catania, Cesate (Milano), Cesena, Enna, Este (Padova), Fabriano, Fermo, Ferrara, Francavilla Fontana (Brindisi), Genova, Latina, Macomer (Nuoro), Mantova, Martignacco (Udine), Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Orvieto (Terni), Palermo (due edizioni), Parma, Perugia, Pesaro, Poggibonsi (Siena), Pontedera (Pisa), Pordenone, Prato, Rieti, Roma, San Donà di Piave (Venezia), San Lorenzo al mare (Imperia), Solero (Alessandria), Sulmona (L’Aquila), Terni, Torino, Trentino-Sudtirol, Trieste e Velletri (Roma).

Dove si svolgerà il Linux Day 2026

Per altre informazioni e per conoscere i dettagli di ogni specifica location che ospiterà la Giornata Nazionale per il Software Libero, rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa.

Il Linux Day nasce nel 2001 come appuntamento annuale per riunire le forze di tutte le persone attiviste nel movimento del software libero, dell’open source, ed in particolare di Linux. Proponiamo una rete di eventi decentralizzati in tutta Italia, organizzati autonomamente da gruppi di persone volontarie e appassionate. È il più grande evento italiano sul tema con migliaia di visitatori. Una tradizione da non perdere.

Fonte: Linux Day

Pubblicato il 23 ott 2026

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