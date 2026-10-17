Windows 11 26H2: nuovo menu contestuale personalizzato

Microsoft ha rilasciato sette nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli utenti iscritti al programma Insider. Quelle che includono il numero maggiore di novità e miglioramenti sono le build 26300.9807 di Windows 11 26H2 e 26200.9807 di Windows 11 25H2 presenti nel canale Release Preview. Verranno quindi distribuite per tutti entro fine ottobre (aggiornamento opzionale).

Menu contestuale personalizzato e altre novità

Windows 11 26H2 e 25H2 condividono lo stesso codice, quindi le novità sono identiche nelle due build. Quelle più interessanti riguardano Esplora file. Il nuovo menu contestuale è più veloce, più semplice e soprattutto più personalizzabile. Cliccando su “Personalizza menu” nella parte inferiore viene aperta la relativa pagina nelle Impostazioni, in cui è possibile:

Attivare o disattivare i comandi integrati di Windows, come Invia a e Crea collegamento

Aggiungere comandi, come Stampa

Scegliere quali estensioni delle app visualizzare nel menu principale o in un sottomenu, oppure nascondere il sottomenu delle estensioni delle app

Visualizzare Taglia, Copia, Incolla, Rinomina, Elimina e Condividi direttamente nel menu, anziché come una riga di icone

Spostare Proprietà nella parte inferiore del menu contestuale

Le informazioni principali sui file, come nome, posizione e data, vengono ora visualizzate con un layout coerente nella pagina dei risultati di ricerca di Esplora file. La barra degli indirizzi ora supporta ~ , rendendo più veloce lo spostamento diretto alla cartella e alle sottocartelle del profilo utente, ad esempio ~\AppData . È stato infine abilitato il supporto della modalità scura nella finestra di dialogo Opzioni cartella.

Due novità riguardano Impostazioni. Nella pagina Privacy e sicurezza sono stati raggruppati i controlli relativi a fotocamera, microfono e posizione, mentre la scheda Informazioni dispositivo nella home page, introdotta per la prima volta con l’aggiornamento opzionale di marzo 2026 (KB5079391), viene esteso ad altri mercati (è disponibile solo con account Microsoft).

La build migliora anche le animazioni delle anteprime delle finestre delle app quando si sposta il mouse sulle icone delle app nella barra delle applicazioni. Windows Recovery Environment (WinRE) può riutilizzare automaticamente i profili Wi-Fi idonei già salvati in Windows. Gli utenti troveranno inoltre la funzionalità Cloud Rebuild che permette il ripristino di Windows 11 dal cloud.

Microsoft ha infine velocizzato l’apertura di Edge. Quando si seleziona un collegamento o si apre il browser dalla barra delle applicazioni o dal menu Start mentre è già in esecuzione in background, Windows 11 indirizza la richiesta direttamente all’istanza in esecuzione invece di avviare prima un processo temporaneo aggiuntivo. Questo miglioramento verrà esteso a tutte le app.