Windows 11 KB5079391 aggiunge il supporto ai 1.000 Hz e altre novità

Siamo arrivati agli ultimi giorni del mese e, puntuale come sempre, arriva anche l’aggiornamento opzionale di Windows 11 che introduce alcune novità in anteprima. Questa volta tocca al pacchetto KB5079391 che porta la versione 25H2 del sistema operativo alla build 26200.8116 e la precedente 24H2 alla build 26100.8116. Non è obbligatorio come quelli dei Patch Tuesday, ma permette di provare in anticipo le funzionalità che nella seconda metà di aprile saranno messe a disposizione di tutti.

La procedura da seguire per forzare download e installazione è la stessa di sempre: aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità con un clic su Verifica disponibilità aggiornamenti . È bene accertarsi di aver attivato l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili .

In alternativa, il portale Update Catalog ospita i i file .msu necessari per il metodo manuale. Si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo, con un peso di 4,4-4,8 GB (con Windows Update è di gran lunga inferiore).

Veniamo dunque alle novità, alcune delle quali viste in preview. Una riguarda il supporto a frequenze di aggiornamento fino a 1.000 Hz per i monitor che ne sono dotati. Non ce ne sono molti in circolazione, uno è stato annunciato a gennaio al CES 2026 ed è il modello Acer Predator XB273U F6 per il gaming.

C’è poi la possibilità di attivare o disattivare il Controllo intelligente delle app (Smart App Control) senza dover reinstallare il sistema operativo. È dunque stata mantenuta la promessa formulata nei mesi scorsi.