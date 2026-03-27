 Windows 11 KB5079391 con il supporto ai 1.000 Hz e altre novità
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Windows 11 KB5079391 aggiunge il supporto ai 1.000 Hz e altre novità

È disponibile in download l'aggiornamento KB5079391 per Windows 11 con diverse novità interessanti: l'installazione non è obbligatoria.
Windows 11 KB5079391 aggiunge il supporto ai 1.000 Hz e altre novità
Informatica Sistemi operativi
È disponibile in download l'aggiornamento KB5079391 per Windows 11 con diverse novità interessanti: l'installazione non è obbligatoria.

Siamo arrivati agli ultimi giorni del mese e, puntuale come sempre, arriva anche l’aggiornamento opzionale di Windows 11 che introduce alcune novità in anteprima. Questa volta tocca al pacchetto KB5079391 che porta la versione 25H2 del sistema operativo alla build 26200.8116 e la precedente 24H2 alla build 26100.8116. Non è obbligatorio come quelli dei Patch Tuesday, ma permette di provare in anticipo le funzionalità che nella seconda metà di aprile saranno messe a disposizione di tutti.

Le novità dell’update KB5079391 per Windows 11

La procedura da seguire per forzare download e installazione è la stessa di sempre: aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità con un clic su Verifica disponibilità aggiornamenti. È bene accertarsi di aver attivato l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili.

Come verificare la disponibilità dell'aggiornamento in Windows Update e dare il via al download

In alternativa, il portale Update Catalog ospita i i file .msu necessari per il metodo manuale. Si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo, con un peso di 4,4-4,8 GB (con Windows Update è di gran lunga inferiore).

Veniamo dunque alle novità, alcune delle quali viste in preview. Una riguarda il supporto a frequenze di aggiornamento fino a 1.000 Hz per i monitor che ne sono dotati. Non ce ne sono molti in circolazione, uno è stato annunciato a gennaio al CES 2026 ed è il modello Acer Predator XB273U F6 per il gaming.

Il monitor gaming Acer Predator XB273U F6 con refresh rate da 1.000 Hz

C’è poi la possibilità di attivare o disattivare il Controllo intelligente delle app (Smart App Control) senza dover reinstallare il sistema operativo. È dunque stata mantenuta la promessa formulata nei mesi scorsi.

Altri cambiamenti degni di nota riguardano la possibilità di passare da un piano di abbonamento all’altro di Microsoft 365 direttamente dalle impostazioni (Impostazioni, Account), un miglioramento delle prestazioni in Esplora file (File Explorer), un accorgimento per ridurre il consumo generato dalle connessioni USB 4 ai monitor  e il solito lungo elenco di bugfix. Come sempre, non tutte le novità compariranno subito su ogni PC, il rollout è graduale.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 27 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 mar 2026
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