Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo a fine mese

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle nuove build 26100.8106 e 26200.8106 (KB5079387) per Windows 11 25H2/24H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità incluse in questa versione preliminare del sistema operativo troveranno posto nell’aggiornamento opzionale di fine mese e quindi nell’update obbligatorio del 14 aprile (insieme alle patch di sicurezza).

Novità in arrivo per Windows 11 25H2/24H2

Come fatto con i precedenti aggiornamenti, alcune novità saranno immediatamente disponibili per tutti, mentre altre verranno distribuite gradualmente. Le build 26100.8106 e 26200.8106 (KB5079387) includono miglioramenti per le voci naturali di Narrator (tool di lettura dello schermo) e il Windows Recovery Environment (Windows RE) quando si eseguono app x64 su dispositivi Arm64 (le app funzionano in modo più fluido e rispondono come previsto).

Le novità principali che verranno distribuite gradualmente sono sette. La prima era un’esclusiva dei Copilot+ PC. Ora sarà accessibile su tutti i computer (non ancora in Europa). Premendo una combinazione di tasti è possibile aprire Copilot e inserire un prompt per generare una descrizione personalizzata delle immagini.

Un’altra novità riguarda la sicurezza. È ora possibile attivare/disattivare la funzionalità Smart App Control senza effettuare un’installazione pulita di Windows 11. Microsoft ha inoltre aggiornato le pagine Home e Informazioni sul sistema nelle impostazioni per mostrare le specifiche del dispositivo in modo più chiaro.

Nella pagina dedicata all’account è invece possibile effettuare l’upgrade dell’abbonamento Microsoft 365 Family ad un altro piano. È stato inoltre aggiornato il design dei box di dialogo con il supporto per la modalità scura. Ci sono infine diversi miglioramenti per altri componenti del sistema operativo, tra cui Esplora file, Windows Hello e menu Start.

Il canale Release Preview è quello usato per la distribuzione delle build più stabili (gli altri sono Canary, Dev e Beta). Ciò significa che le novità elencate verranno incluse nell’aggiornamento opzionale di Windows 11 25H2/24H2 che Microsoft rilascerà a fine mese.