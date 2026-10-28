Windows 11: update per rimuovere i certificati compromessi

Microsoft ha rilasciato aggiornamenti “out-of-band” per Windows 11 che rimuovono i certificati TLS di eMudhra associati alle chiavi private compromesse. Sono disponibili anche update per Windows 10. Devono essere installati sui dispositivi che non ricevono automaticamente l’elenco aggiornato dei certificati.

Certificati rimossi anche dalla trust list di Edge

Un ricercatore di sicurezza ha scoperto otto chiavi private deboli (4, 56, 66, 115, 155, 156, 230 e 237) utilizzate da eMudhra per generare altrettanti certificati. Un certificato creato con una di queste chiavi verrebbe considerato legittimo da browser e sistemi operativi, anche se non sono stati creati da eMudhra. Le sei chiavi TLS potrebbero essere utilizzate per impersonare un sito web o un servizio, intercettando le comunicazioni degli utenti. Le due chiavi per la firma del codice potrebbero invece far apparire un software infetto come proveniente da uno sviluppatore attendibile.

Il blocco delle autorità di certificazione coinvolte permette di non considerate più attendibili i certificati creati con tali chiavi. Microsoft aveva tempestivamente aggiornato la Windows Disallowed Certificate Trust List. L’azienda di Redmond ha inoltre distribuito un aggiornamento CRLSet separato per Microsoft Edge e WebView2 per bloccare i certificati TLS interessati (viene installato automaticamente e non richiede agli utenti di installare una nuova versione del browser).

In determinati ambienti, principalmente aziendali con dispositivi non collegati ad Internet o con gli aggiornamenti automatici della CTL (Certifcate Trust List) disattivati, non vengono revocati tali certificati. Microsoft ha quindi rilasciato update di emergenza, denominati “out-of-band”, che rimuovono i certificati di eMudhra dalla Windows Trust List.

Gli utenti che usano Windows 11 26H2/25H2/24H2 devono installare l’aggiornamento KB5134133. Per Windows 11 23H2 è invece disponibile l’aggiornamento KB5134130. Microsoft ha rilasciato anche l’aggiornamento KB5134125 per Windows 10 22H2/21H2.

In tutti i casi si tratta di update cumulativi, ma non vengono distribuiti tramite Windows Update. Gli utenti interessati possono scaricarli dal Microsoft Update Catalog, facendo attenzione alla versione del sistema operativo e all’architettura del processore (x64 o arm64).