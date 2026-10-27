Libero Mail invia i tracking pixel: come disattivarli

Entro il 29 ottobre dovranno essere rispettate le linee guida del Garante della privacy sui cosiddetti tracking pixel. I fornitori dei servizi di posta elettronica hanno quindi iniziato ad avvisare gli utenti e aggiornato le informative sulla privacy. Italianoline ha spiegato come disattivarli nelle impostazioni dell’account Libero Mail.

Non tutti i pixel di tracciamento possono essere evitati

La nuova versione dell’informativa sulla privacy è stata introdotta il 20 ottobre 2026 per rispettare le linee guida sull’uso dei tracking pixel (pixel di tracciamento) nelle email inviate da Italiaonline e da quest’ultima per conto dei partner.

I tracking pixel sono immagini trasparenti e invisibili inserite nel corpo delle email inviate per comunicazioni di servizio, commerciali e di soft spam, se presente il relativo consenso. Se è stata attivata la visualizzazione delle immagini, ogni volta che il destinatario apre il messaggio, il pixel viene scaricato dal server remoto del mittente, al quale vengono trasmesse automaticamente alcune informazioni: indirizzo IP del dispositivo, tipo di client/browser e sistema operativo utilizzato, data, ora e numero di aperture del messaggio e identificativo univoco del destinatario.

Per i tracking pixel inviati per finalità di marketing e profilazione è obbligatorio il consenso esplicito dell’utente. Per revocare il consenso è possibile cliccare sul link inserito alla fine dell’email (footer) oppure tramite la sezione Privacy dell’account Libero Mail (il terzo dall’alto).

Ci sono alcune eccezioni. Non è obbligatorio il consenso all’invio dei pixel di tracciamento nelle email relative a misure di sicurezza (ad esempio, la conferma di attivazione di un account o la richiesta di modifica della password) o per rispettare obblighi di legge (ad esempio, le comunicazioni su modifiche contrattuali o informative sul trattamento dei dati personali).

Il Garante della privacy verificherà il rispetto delle linee guida dal 30 ottobre. In caso di violazioni potranno essere applicate le sanzioni previste dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).