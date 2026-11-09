Windows 11, novità per Sticky Keys e Filter Keys: cosa cambia

Il percorso di evoluzione di Windows 11, che entro un anno porterà al lancio della versione 27H2, passa anche dalle piccole migliorie. Una di quelle in arrivo riguarda gli Sticky Keys (in italiano Tasti permanenti), una funzione di accessibilità presente da oltre trent’anni, fin dalle prime versioni del sistema operativo. Microsoft sta introducendo una novità che permetterà di disattivarli più semplicemente se non sono necessari, senza dover passare dalle impostazioni.

Migliora la gestione degli Sticky Keys su Windows 11

Se non configurato diversamente, la piattaforma mostra un messaggio come quello visualizzato qui sotto se si preme ripetutamente Shift (cinque volte).

Come segnalato da Jen Gentleman in un post su X, la finestra di dialogo includerà una casella da spuntare ( Non attivare mai i Tasti permanenti con questa scorciatoia ) per evitare che accada di nuovo. Sarà sufficiente selezionarla per non dover più fare i conti con il messaggio. Il cambiamento è incluso nelle build di anteprima rilasciate da Microsoft agli Insider, per la fase di test: 26340.9882 nel canale Experimental e 26320.9876 in quello Beta.

Per agire sull’impostazione relativa ai Tasti permanenti è necessario aprire le Impostazioni, selezionare la voce Accessibilità e poi Tastiera. Queste sono le opzioni offerte.

Una curiosità: la finestra di dialogo degli Sticky Keys che ancora oggi abbiamo in W11 è stata introdotta all’inizio del 1995 da Charles Oppermann, sviluppatore che si è unito a Microsoft solo pochi mesi prima diventando Program Manager per quanto concerne l’accessibilità. Lo ha fatto su richiesta esplicita di Brad Silverberg, a capo del progetto Windows 95, perché i suoi figli attivavano di continuo la funzionalità giocando al flipper incluso nel sistema operativo, lo stesso che la software house sta pensando di rilanciare.

Stanno per ricevere lo stesso trattamento anche i Filter Keys (Filtro tasti) che si può attivare tenendo premuto per otto secondi di fila il pulsante Shift destro.