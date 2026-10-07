 Windows 11 con il vecchio flipper? Microsoft ci pensa
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Windows 11 con il vecchio flipper? Microsoft ci pensa

3D Pinball: Space Cadet, il celebre flipper presente nelle vecchie edizioni di Windows, potrebbe tornare su W11; Microsoft non lo esclude.
Windows 11 con il vecchio flipper? Microsoft ci pensa
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3D Pinball: Space Cadet, il celebre flipper presente nelle vecchie edizioni di Windows, potrebbe tornare su W11; Microsoft non lo esclude.
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Chi si ricorda di 3D Pinball: Space Cadet? È il flipper incluso nelle vecchie edizioni di Windows e ancor prima nel pacchetto Microsoft Plus! lanciato a metà anni ’90, quello che ha tenuto compagnia a molti durante le pause di fronte al monitor. La notizia di oggi è che potrebbe tornare in Windows 11.

Il vecchio flipper di Microsoft su Windows 11?

Grafica spartana e controlli volutamente minimalisti, per un passatempo che rimanda inevitabilmente a un’altra epoca. Non avevamo gli smartphone né i tablet, niente streaming. Ci accontentavamo di poco. Per rinfrescare la memoria, ecco uno screenshot, appena catturato da una versione online che oggi è possibile giocare nel browser.

3D Pinball: Space Cadet, il flipper di Windows XP

In un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube della piattaforma, Pavan Davuluri (boss della divisione Windows + Devices) risponde a una richiesta della community non escludendo la possibilità di riportare in vita il gioco. Il passaggio in questione è al minuto 18:49, eccolo tradotto.

Le persone amano i giochi in Windows e su questa piattaforma disponiamo di un catalogo straordinario che spazia dai titoli casual a quelli AAA. Windows vanta una lunga tradizione di giochi inclusi nel sistema operativo. Terremo quindi conto anche di 3D Pinball, valutando le varie opzioni.

Non equivale a un annuncio ufficiale, sia chiaro. Riportare in vita la sezione Games dell’OS potrebbe però aiutare molti a staccare la spina qualche minuto quando necessario, senza necessariamente dover passare dallo store per i download aggiuntivi. Non sarebbe una cattiva idea.

3D Pinball ha una storia particolare e sconosciuta ai più. È stato sviluppato in origine da Cinematronics (si legge chiaramente il nome sul flipper) e pubblicato da Maxis nel 1995, chiamato Full Tilt! Pinball. Space Cade è solo uno dei tavoli inclusi, concessi in licenza a Microsoft per l’inclusione nel pacchetto Plus!. Successivamente è stato preinstallato nelle varie edizioni del sistema operativo: NT, ME, 2000 e XP.

Fonte: Windows, YouTube

Pubblicato il 7 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
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7 ott 2026
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