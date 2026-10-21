7 plugin di ChatGPT per il tempo libero da provare subito

Chi l’ha detto che l’intelligenza artificiale serve solo per lavorare? Può aiutare a scrivere email, riassumere documenti, generare codice, analizzare dati, tutto vero, per carità. Ma può anche suggerire una serie da divorare, un disco da scoprire, un videogioco da provare o un libro da mettere sul comodino. Con i plugin di ChatGPT, poi, il gioco si fa ancora più interessante. L’AI diventa una specie di amico tuttologo, sempre pronto a dispensare consigli, scovare nuove passioni e trovare qualcosa di bello da fare quando non si ha voglia di fare niente.

7 plugin di ChatGPT per musica, film e giochi

Ecco sette plugin che coprono ogni angolo dell’intrattenimento quotidiano: dalla musica al cinema, dai videogiochi al manga, fino agli scacchi. Tutti gratuiti e utilizzabili con un semplice prompt.

1. Spotify: il consulente musicale

Chi usa le piattaforme di streaming musicale conosce il problema: le playlist generate dagli algoritmi sono comode, ma prevedibili. Dopo qualche settimana girano in tondo, proponendo variazioni dello stesso tema fino alla nausea. Il plugin Spotify per ChatGPT cambia le regole del gioco perché accetta richieste che nessun algoritmo tradizionale saprebbe interpretare.

È possibile descrivere uno stato d’animo, un’atmosfera, un momento della giornata, e il chatbot costruisce una playlist da paura. La differenza rispetto alla funzione “scopri” della piattaforma è sostanziale, qui il punto di partenza non è quello che si è già ascoltato, ma quello che si vuole sperimentare.

Prompt: Crea una playlist per una passeggiata domenicale in autunno, qualcosa di malinconico ma non triste, con strumenti acustici e voci calde. Niente di troppo conosciuto.

2. Apple Music: l’alternativa per chi vive nell’ecosistema della mela

Per chi ha scelto l’altro grande universo musicale, il plugin Apple Music offre un’esperienza analoga, ma calibrata sul catalogo e sulle peculiarità della piattaforma. Il vantaggio principale è la capacità di pescare dalla libreria personale dell’utente per costruire accostamenti inaspettati tra brani che si possiedono già.

È particolarmente efficace quando si ha voglia di qualcosa di specifico, ma non si sa esattamente cosa.

Prompt: Suggerisci cinque album pubblicati nell’ultimo anno che suonano come la colonna sonora di un film degli anni Ottanta, con sintetizzatori, atmosfere notturne, ritmi che fanno venire voglia di guidare.

3. Tubi: il cinema gratuito che non si conosceva

In un panorama dominato dalle piattaforme a pagamento, Tubi rappresenta un’anomalia: un catalogo enorme di film e serie disponibili gratuitamente, sostenuto dalla pubblicità. Il problema è che il suo archivio è così vasto da risultare ostico da navigare senza una guida. Ed è esattamente qui che il plugin per ChatGPT diventa indispensabile.

Invece di scorrere pagine e pagine di locandine sperando che qualcosa attiri l’attenzione, si descrive al chatbot il tipo di film che si cerca, per genere, atmosfera, somiglianza con altri altri film, e si ottiene una selezione mirata con tanto di motivazione per ogni suggerimento.

Prompt: Trovami su Tubi un film indipendente con la stessa tensione nervosa di ‘Diamanti grezzi’ dei fratelli Safdie, ritmo serrato, protagonista sopra le righe, e quella sensazione che tutto possa andare storto da un momento all’altro.

4. Flixor: il motore di ricerca cinematografico definitivo

Se Tubi è una biblioteca gratuita con un bibliotecario intelligente, Flixor è il detective privato del cinema. Questo plugin scandaglia più piattaforme contemporaneamente per trovare dove è disponibile un determinato titolo.

Ma l’uso più interessante è un altro: la scoperta per affinità. Basta descrivere un film che si ama e Flixor non si limita a cercare titoli simili, analizza cosa è piaciuto di quel film specifico e propone alternative che condividono quegli elementi, non semplicemente lo stesso genere.

Prompt: Ho appena visto un documentario sulla vita sottomarina e voglio continuare su quel tema. Trovami documentari naturalistici disponibili in streaming che si concentrino sugli oceani, preferibilmente con una fotografia eccezionale.

5. GameFinder: il sommelier dei videogiochi

Scegliere un videogioco è diventato complicato quasi quanto scegliere un vino… Le opzioni sono troppe, le descrizioni tutte uguali e le recensioni spesso sono contraddittorie. GameFinder fa quello che un buon sommelier sa fare: ascolta le preferenze, capisce cosa si cerca veramente e propone qualcosa a cui da soli difficilmente si sarebbe arrivati.

Il plugin è particolarmente utile per chi non segue l’industria videoludica da vicino e si trova spaesato di fronte a cataloghi sterminati. Funziona su tutte le piattaforme principali e tiene conto di variabili che i motori di ricerca tradizionali ignorano, come il tempo disponibile, la voglia di impegno, la preferenza per esperienze solitarie o condivise.

Prompt: Cerco un gioco per rilassarmi la sera dopo il lavoro, niente di competitivo o stressante, possibilmente con un mondo esplorabile e una buona colonna sonora. Ho a disposizione circa un’ora per sessione.

6. Emaqi: il portale manga

Per gli appassionati di fumetto giapponese, Emaqi è una piccola rivoluzione. Il plugin trasforma ChatGPT in un consigliere esperto di manga capace di orientarsi tra generi, sottogeneri, autori e riviste con una competenza che farebbe invidia a molti commessi di fumetteria. La forza di Emaqi sta nella capacità di andare oltre le classifiche di popolarità e scavare in un catalogo vastissimo per trovare opere che corrispondono a gusti specifici.

Non serve essere esperti del settore, basta descrivere il tipo di storia che si cerca, tipo un’avventura epica, un racconto intimista, una commedia surreale, e il plugin propone titoli con sinossi dettagliate e indicazioni sul tono e lo stile grafico.

Prompt: Consigliami un manga con protagoniste femminili forti, ambientato in un contesto storico reale, con un tratto grafico dettagliato e una narrazione lenta, ma avvolgente.

7. Chessy: per gli appassionati di scacchi

L’ultimo plugin è per chi ama gli scacchi o vorrebbe imparare a giocarci senza la frustrazione di essere sistematicamente demolito da avversari anonimi su Internet. Chessy è un avversario che si adatta al proprio livello, spiega le sue mosse e insegna mentre si gioca.

La funzione più interessante è l’analisi post-partita. Chessy ripercorre la partita appena conclusa, segnala gli errori, spiega le alternative e suggerisce schemi da studiare. È come avere un maestro di scacchi personale disponibile a qualsiasi ora.

Prompt: Giochiamo una partita a scacchi. Adatta il tuo livello al mio, sono un principiante che conosce le regole base, ma non sa quasi nulla di aperture e strategie. Spiega ogni mossa importante.

Quando il chatbot diventa un compagno di svago

Oggi abbiamo fin troppa scelta e a volte, tutta questa disponibilità finisce per paralizzare. Troppa musica da ascoltare, troppi film da vedere, troppi giochi da provare. L’intelligenza artificiale, in questo caso, non aggiunge contenuti al mare magnum che già esiste. Semplicemente, lo filtra e lo organizza, in modo da smettere di cercare e iniziare finalmente a godersi qualcosa.