Meta Muse Ember: il modello AI più leggero Meta per agenti

Meta ha appena presentato Muse Ember. Il Meta Superintelligence Lab lo descrive come il suo modello più leggero ed economico finora. Nel comunicato lo definisce pensato per l’esecuzione di ragionamenti complessi e per il lavoro che gli agenti ripetono tutto il giorno . L’elenco è un inventario di mansioni poco glamour: chiamate a strumenti, piccoli compiti di programmazione, smistamento, estrazione di dati, lettura di documenti chilometrici.

Su una cosa Meta insiste parecchio, il costo per compito. Usando il punteggio composito di Artificial Analysis, l’azienda sostiene che Ember sia più economico e anche più intelligente di rivali come Haiku di Anthropic e Luna di OpenAI. Il prezzo è di 10 centesimi per milione di token in ingresso, parecchio meno dei modelli di frontiera con cui si confronta.

Non si ferma lì. Regge il confronto anche con i modelli open source, come DeepSeek V4.1 Flash e GLM 5.3 Flash, che di solito vincono la gara del “chi spende meno”. Qui, insomma, Meta prova a fare la voce grossa nel reparto dei saldi. Va detto che il confronto arriva dalle slide di chi ha costruito il modello, quindi un po’ di sale conviene tenerlo a portata di mano.

L’idea di fondo è la coppia, non il solista. Ember va messo accanto a un modello più grosso, come Muse Wonder, dentro quello che in gergo si chiama agentic harness, cioè l’impalcatura che fa lavorare più agenti insieme.

Il caso tipico è un servizio clienti. Il modello pesante studia il problema e stabilisce le regole del gioco. Poi manda il fratello minore ad applicarle su decine di migliaia di casi, uno dopo l’altro, senza stancarsi né chiedere ferie. Meta l’ha riassunto così: uno fa il capo e l’altro tira la carretta.

Qui c’è la parte meno scontata. Ember è stato addestrato a lavorare con più tipi di contenuto: testo, immagini e audio. Gli agenti possono quindi leggere screenshot, grafici e documenti scansionati, oppure partire da note vocali, registrazioni di riunioni e video, senza chiamare in aiuto un altro modello. Per un modello nato per fare volume è una dote niente male.

La famiglia Muse si allarga

Ember è il quarto modello con il marchio Muse. Prima c’è stato Spark, di peso medio, uscito ad aprile. Ad agosto è arrivato Glimmer, il suo gemello open source. A ottobre è toccato a Wonder, il modello di punta. Il prodotto per il grande pubblico, Muse Agent, è uscito a settembre e ha avuto un successo che nemmeno Meta si aspettava. Questo mese sono arrivate novità come Spaces e le videochiamate.