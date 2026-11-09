Disney punta sull'AI di Adobe per film, parchi e contenuti ESPN

Disney e Adobe hanno annunciato una collaborazione pluriennale durante la conferenza Adobe MAX. L’obiettivo è sviluppare modelli di AI generativa proprietari, definiti “guidati dagli artisti”. Servirebbero a sostenere l’intera filiera produttiva dell’azienda.

Disney e Adobe creano un’AI su misura

Adobe darà a Disney un accesso anticipato alle sue tecnologie più recenti. L’elenco di dove finiranno è lungo e un po’ vertiginoso: parchi a tema, navi da crociera, contenuti di ESPN e altro ancora.

Il cuore dell’accordo si chiama Adobe Firefly Foundry. Disney lavorerà direttamente con Adobe su modelli generativi tagliati sulle sue proprietà intellettuali. Non il solito generatore di immagini che sforna un orso con sei dita, quindi.

Secondo il comunicato, questi modelli vengono addestrati sulla conoscenza del mondo Disney: le caratteristiche dei personaggi, gli ambienti, gli stili visivi. Il risultato dovrebbe essere materiale “commercialmente sicuro” e già pronto per la produzione. In più, dovrebbe accelerare il lavoro e permettere di sviluppare più progetti creativi.

Non è un primo appuntamento… I due si frequentano già. Adobe fa notare che la divisione Imagineering R&D di Disney usa Firefly per lo sviluppo dei parchi. Ora il raggio si allarga, Adobe contribuirà a espandere i flussi creativi interni di Walt Disney Studios. Cercherà anche di capire come l’AI possa plasmare i contenuti di ESPN e aumentare il coinvolgimento dei tifosi.

L’AI, per Disney, è già un’abitudine

Questa mossa si aggiunge a una lista che cresce. C’è l’accordo precedente con OpenAI e c’è il coinvolgimento nel fallimento di Character.AI. C’è un dettaglio che stona. Secondo Bloomberg, la scorsa settimana è emerso che Disney si prepara a licenziare migliaia di dipendenti. Punta a un risparmio annuo sui costi del 20%. Sarebbe il quarto giro di tagli del 2026.

Due più due fa quattro. Da una parte un’AI guidata dagli artisti, Dall’altra una scure che passa per i corridoi. Chi dice che le due cose non siano collegate probabilmente ha un’ottima fantasia, cosa che in casa Disney, in fondo, non manca mai.