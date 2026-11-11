Samsung Gallery fa l'upload sul cloud di Google (addio OneDrive)

C’è una novità che vale la pena segnalare per tutti coloro in possesso di un dispositivo della linea Galaxy: è quella che permette di sincronizzare i contenuti salvati nell’applicazione Samsung Gallery all’interno dello spazio cloud messo a disposizione da Google, lo stesso che già si utilizza per Gmail, Drive e Foto. Fino a settembre è avvenuto con OneDrive, per la partnership ormai longeva che lega il produttore sudcoreano a Microsoft.

Samsung Gallery si sincronizza con Google Foto

L’unica cosa a cui suggeriamo di fare attenzione è la quantità di storage occupato. Google mette a disposizione 15 GB a tutti coloro che si iscrivono ai suoi servizi, per averne di più bisogna sottoscrivere un abbonamento premium. In particolare, i video possono risultare pesanti, molto più delle immagini.

L’annuncio riguarda anche l’arrivo della funzionalità Libera Spazio che fa esattamente quanto promette il suo nome. Dopo aver caricato i file nel cloud, permette di eliminarli dalla memoria interna dello smartphone o del tablet, potendoli poi in ogni caso recuperare da remoto, quando necessario.

La distribuzione della novità avverrà in modo graduale, coinvolgendo in un primo momento alcuni smartphone e tablet con One UI 9 e solo in territori selezionati. Se sul dispositivo sono già configurati gli account Samsung e Google non è richiesta alcuna configurazione complicata, basta seguire questi passaggi.

Aprire l’applicazione Samsung Gallery e toccare l’icona del cloud (come mostrato nel primo degli screenshot allegati);

selezionare la voce Inizia ora nella scheda dei suggerimenti oppure accedere alle impostazioni;

attivare Sincronizza foto e video;

seguire le istruzioni mostrate sul display.

È bene precisare che la sincronizzazione non si traduce nella comparsa automatica dei contenuti di Google Foto nell’app Samsung Gallery. Lo chiarisce una nota nel comunicato ufficiale.