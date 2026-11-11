Windows 11 26H2: nuovo menu contestuale e ripristino cloud

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento KB5132061 per Windows 11 26H2, 25H2 e 24H2. Include nuove funzionalità e miglioramenti dell’update opzionale KB5127936 del 28 ottobre, oltre alle patch di sicurezza che risolvono diverse vulnerabilità (726 per tutte le versioni di Windows). Tra le novità spiccano il menu contestuale personalizzabile e il ripristino cloud del sistema operativo.

Windows 11 KB5132061: principali novità

L’aggiornamento KB5132061 è obbligatorio, quindi verrà scaricato e installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante in Windows Update. In alternativa può essere scaricato manualmente dal Microsoft Update Catalog, scegliendo versione del sistema operativo e architettura (x64 o arm64). È disponibile per tutte le edizioni di Windows 11 26H2 e 25H2, mentre per Windows 11 24H2 è terminato il supporto per le edizioni Home e Pro.

Una delle novità più attese è il menu contestuale personalizzabile (il rollout è graduale). Utilizzando l’opzione aggiunta in fondo al menu si apre la relativa pagina delle impostazioni, in cui è possibile scegliere le singole voci e mostrare i comandi Taglia, Copia, Incolla, Rinomina, Elimina e Condividi direttamente nel menu, invece delle icone. Ciò semplifica il menu e soprattutto velocizza la sua apertura.

La seconda novità di rilievo è Cloud Rebuild. Permette di ripristinare Windows 11 direttamente dal cloud. Viene scaricata l’immagine dai server Microsoft, insieme ai driver necessari. La funzionalità è stata aggiunta al Windows Recovery Environment (WinRE).

Con l’aggiornamento KB5132061 viene attivata automaticamente la funzionalità Memory Integrity (Integrità della memoria) sui computer compatibili. In precedenza poteva essere attivata solo dopo un’installazione pulita. Serve per impedire ai driver o altro codice infetto di accedere alla memoria.

Gli utenti noteranno anche miglioramenti prestazionali sui dispositivi con 8 GB di RAM e nell’avvio di Edge. Alcuni utenti hanno segnalato problemi durante la procedura di installazione con la visualizzazione di codici di errore 0x80070306, 0x800f0993, 0x800f0989 e simili. In attesa del fix, la soluzione temporanea è disattivare la sandbox di Windows.