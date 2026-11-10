Asahi Linux cambia licenza per evitare il riciclaggio del codice

Asahi Linux è un progetto nato nel 2020 per portare il sistema operativo sui dispositivi Apple con chip Arm. Fin dagli esordi è stata utilizzata la licenza MIT. Dopo aver scoperto l’uso del codice senza attribuzione e a scopo commerciale, gli sviluppatori hanno deciso di spostare tutti i repository sotto la licenza GNU GPL.

Riciclaggio del codice o della licenza

Asahi Linux offre la distribuzione Fedora Asahi Remix. L’ultima versione è basata su Fedora Linux 45 con ambiente desktop KDE Plasma. Attualmente sono supportati MacBook, Mac Mini, Mac Pro, Mac Studio e iMac con chip Apple M1 e M2. Il supporto iniziale è disponibile per i Mac con chip M3, M3 Pro e M3 Max.

Come detto, Asahi Linux ha sempre utilizzato la licenza MIT. È una delle più permissive, in quanto consente di usare, copiare, modificare, distribuire e vendere il codice sorgente. Non c’è l’obbligo di mostrare le modifiche apportate né di rilasciare il relativo codice sorgente. Devono solo essere indicati licenza e attribuzione.

Asahi Linux ha recentemente scoperto che qualcuno ha sfruttato la licenza MIT per “rubare” il codice sorgente con l’obiettivo dichiarato di sostituire il progetto e monetizzare Linux sui chip Apple. In alcuni casi, il codice relativo a funzionalità ancora in fase di sviluppo è stato prelevato direttamente dai fork personali degli sviluppatori e pubblicato senza alcuna attribuzione oppure è stato riscritto con modelli AI per nascondere l’origine.

Questa pratica scorretta è nota come riciclaggio del codice o della licenza. Nel comunicato viene citato il caso di WINE. In origine aveva la licenza MIT. Ad un certo punto sono apparsi fork proprietari venduti a scopo di lucro. Gli sviluppatori hanno quindi scelto la licenza GNU LGPL.

Asahi Linux ha quindi avviato la transizione di tutti i repository alla licenza GNU GPL (versione 2 o successive). A differenza della licenza MIT, chi distribuisce una versione modificata del codice deve usare sempre la licenza GNU GPL. È vietato offrire una distribuzione a pagamento basata sul codice di Asahi Linux.