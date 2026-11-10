 Asahi Linux cambia licenza per evitare il riciclaggio del codice
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Asahi Linux cambia licenza per evitare il riciclaggio del codice

Asahi Linux ha deciso di utilizzare la licenza GNU GPL al posto della licenza MIT per impedire l'uso del codice sorgente in distruzioni a pagamento.
Asahi Linux cambia licenza per evitare il riciclaggio del codice
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Asahi Linux ha deciso di utilizzare la licenza GNU GPL al posto della licenza MIT per impedire l'uso del codice sorgente in distruzioni a pagamento.
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Asahi Linux è un progetto nato nel 2020 per portare il sistema operativo sui dispositivi Apple con chip Arm. Fin dagli esordi è stata utilizzata la licenza MIT. Dopo aver scoperto l’uso del codice senza attribuzione e a scopo commerciale, gli sviluppatori hanno deciso di spostare tutti i repository sotto la licenza GNU GPL.

Riciclaggio del codice o della licenza

Asahi Linux offre la distribuzione Fedora Asahi Remix. L’ultima versione è basata su Fedora Linux 45 con ambiente desktop KDE Plasma. Attualmente sono supportati MacBook, Mac Mini, Mac Pro, Mac Studio e iMac con chip Apple M1 e M2. Il supporto iniziale è disponibile per i Mac con chip M3, M3 Pro e M3 Max.

Come detto, Asahi Linux ha sempre utilizzato la licenza MIT. È una delle più permissive, in quanto consente di usare, copiare, modificare, distribuire e vendere il codice sorgente. Non c’è l’obbligo di mostrare le modifiche apportate né di rilasciare il relativo codice sorgente. Devono solo essere indicati licenza e attribuzione.

Asahi Linux ha recentemente scoperto che qualcuno ha sfruttato la licenza MIT per “rubare” il codice sorgente con l’obiettivo dichiarato di sostituire il progetto e monetizzare Linux sui chip Apple. In alcuni casi, il codice relativo a funzionalità ancora in fase di sviluppo è stato prelevato direttamente dai fork personali degli sviluppatori e pubblicato senza alcuna attribuzione oppure è stato riscritto con modelli AI per nascondere l’origine.

Questa pratica scorretta è nota come riciclaggio del codice o della licenza. Nel comunicato viene citato il caso di WINE. In origine aveva la licenza MIT. Ad un certo punto sono apparsi fork proprietari venduti a scopo di lucro. Gli sviluppatori hanno quindi scelto la licenza GNU LGPL.

Asahi Linux ha quindi avviato la transizione di tutti i repository alla licenza GNU GPL (versione 2 o successive). A differenza della licenza MIT, chi distribuisce una versione modificata del codice deve usare sempre la licenza GNU GPL. È vietato offrire una distribuzione a pagamento basata sul codice di Asahi Linux.

Fonte: Asahi Linux

Pubblicato il 10 nov 2026

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Luca Colantuoni
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10 nov 2026
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