Businesses in ChatGPT, OpenAI strizza l'occhio alle aziende

Forte dei propri numeri, che hanno raggiunto quota 1,2 miliardi di utenti a settimana, OpenAI ha appena annunciato l’arrivo di Businesses in ChatGPT, disponibile da oggi in fase beta ed esclusivamente oltreoceano. È esattamente quanto suggerisce il suo nome: attraverso il Business Hub (chatgpt.com/business-hub), le attività possono rivendicare i profili che le riguardano, accedendo così a una serie di funzionalità dedicate.

Cos’è e come funziona Businesses in ChatGPT

La novità permette, a chi ne ha diritto, di gestire le informazioni che interessano la società e di consultare approfondimenti su come le persone interagiscono con i suoi prodotti o servizi. Qui sotto il video dimostrativo.

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Va poi segnalato il lancio dei Business Agent. Si tratta di una modalità inedita per interagire con i potenziali clienti, coinvolgendo inizialmente alcuni e-commerce e realtà online degli Stati Uniti.

Quando un agente entra in azione, può suggerire cosa acquistare, dopo aver ascoltato qual è l’esigenza da soddisfare. Lo fa mostrando un elenco di articoli dalle caratteristiche coerenti con la richiesta ricevuta, le immagini e i relativi prezzi.

Qui sotto un esempio di statistica a cui le aziende possono accedere aderendo all’iniziativa appena lanciata con Businesses in ChatGPT. Torna utile per capire quanti utenti le hanno menzionate o fatto clic sulle risorse online che le riguardano. I dati sono anonimi e aggregati, per assicurare la necessaria tutela della privacy.

Non fatichiamo a immaginare che impegnarsi per portare sempre più i business all’interno del chatbot abbia come obiettivo non secondario anche quello di spingerli a promuovere i loro prodotti e servizi attraverso la piattaforma. La pubblicità è arrivata ormai da qualche tempo e, per OpenAI, rappresenta un modo efficace per monetizzare l’attenzione rivolta al chatbot. Ad oggi, quella guidata da Sam Altman rimane una realtà che ancora opera in perdita, nonostante i ricavi siano risultati in crescita nell’ultimo periodo.