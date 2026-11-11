 Businesses in ChatGPT, OpenAI strizza l'occhio alle aziende
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Businesses in ChatGPT, OpenAI strizza l'occhio alle aziende

Lancio in beta per Businesses in ChatGPT: le aziende possono gestire la loro presenza nel servizio e raggiungere così nuovi clienti.
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Lancio in beta per Businesses in ChatGPT: le aziende possono gestire la loro presenza nel servizio e raggiungere così nuovi clienti.
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Forte dei propri numeri, che hanno raggiunto quota 1,2 miliardi di utenti a settimana, OpenAI ha appena annunciato l’arrivo di Businesses in ChatGPT, disponibile da oggi in fase beta ed esclusivamente oltreoceano. È esattamente quanto suggerisce il suo nome: attraverso il Business Hub (chatgpt.com/business-hub), le attività possono rivendicare i profili che le riguardano, accedendo così a una serie di funzionalità dedicate.

Il Business Hub di Businesses in ChatGPT

Cos’è e come funziona Businesses in ChatGPT

La novità permette, a chi ne ha diritto, di gestire le informazioni che interessano la società e di consultare approfondimenti su come le persone interagiscono con i suoi prodotti o servizi. Qui sotto il video dimostrativo.

Va poi segnalato il lancio dei Business Agent. Si tratta di una modalità inedita per interagire con i potenziali clienti, coinvolgendo inizialmente alcuni e-commerce e realtà online degli Stati Uniti.

Un Business Agent in ChatGPT

Quando un agente entra in azione, può suggerire cosa acquistare, dopo aver ascoltato qual è l’esigenza da soddisfare. Lo fa mostrando un elenco di articoli dalle caratteristiche coerenti con la richiesta ricevuta, le immagini e i relativi prezzi.

Un Business Agent in azione su ChatGPT

Qui sotto un esempio di statistica a cui le aziende possono accedere aderendo all’iniziativa appena lanciata con Businesses in ChatGPT. Torna utile per capire quanti utenti le hanno menzionate o fatto clic sulle risorse online che le riguardano. I dati sono anonimi e aggregati, per assicurare la necessaria tutela della privacy.

Le informazioni mostrate da Businesses in ChatGPT

Non fatichiamo a immaginare che impegnarsi per portare sempre più i business all’interno del chatbot abbia come obiettivo non secondario anche quello di spingerli a promuovere i loro prodotti e servizi attraverso la piattaforma. La pubblicità è arrivata ormai da qualche tempo e, per OpenAI, rappresenta un modo efficace per monetizzare l’attenzione rivolta al chatbot. Ad oggi, quella guidata da Sam Altman rimane una realtà che ancora opera in perdita, nonostante i ricavi siano risultati in crescita nell’ultimo periodo.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 11 nov 2026

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