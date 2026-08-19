ChatGPT Ads: arrivano le pubblicità in Italia, tra pochi giorni

OpenAI ha appena annunciato l’arrivo di ChatGPT Ads in Europa. Tradotto: vedremo arrivare le pubblicità nelle conversazioni con l’AI. La novità segue l’apertura della piattaforma per gli inserzionisti risalente a maggio. Il programma sarà disponibile a partire dalla prossima settimana in 31 nuovi mercati, con l’obiettivo di offrire ad aziende e agenzie un nuovo modo per raggiungere le persone mentre esplorano, confrontano soluzioni e prendono decisioni e con quello di creare un nuovo flusso di denaro per le casse dell’organizzazione di Sam Altman.

Le pubblicità su ChatGPT, anche in Italia

La data scelta per il lancio è quella di lunedì 24 agosto. Interesserà anche l’Italia, insieme a Germania, Francia, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo e altri territori.

Si tratta di una mossa che arriva a sei mesi circa dal debutto di OpenAI Ads, passando dalla fase pilota alla distribuzione globale. Le prime agenzie partner coinvolte sono Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas e dentsu, mentre a breve verrà messa a disposizione una piattaforma self-service per piccole imprese e imprenditori. Di seguito le parole di Dave Dugan, VP della divisione Ads, riportate nel comunicato giunto in redazione.

Le persone si rivolgono a ChatGPT con un obiettivo preciso. Nell’economia dell’attenzione, per i brand era fondamentale essere interessanti; nell’economia dell’intelligenza, devono essere utili. ChatGPT Ads è progettato per aiutare le aziende a contribuire in modo significativo quando una persona sta decidendo di agire, mantenendo al contempo la fiducia degli utenti e rispettando i nostri principi di indipendenza delle risposte, tutela della privacy e libertà di scelta e controllo da parte degli utenti.

Un ambiente pubblicitario conversazionale

OpenAI vuole far leva sul concetto di ambiente pubblicitario conversazionale , un contesto plasmato dalle intenzioni espresse dagli utenti , per mostrare annunci identificati e separati dalle risposte del chatbot, che non influenzano queste ultime. Prosegue Dugan.

Siamo particolarmente entusiasti di portare ChatGPT Ads in Europa in concomitanza con il traguardo dei sei mesi della nostra attività pubblicitaria globale. Non esiste un pubblico europeo uniforme ed è proprio questo a rendere la regione così dinamica. L’Europa ospita alcuni dei mercati pubblicitari più creativi e sofisticati al mondo, dove le aspettative in termini di rilevanza, qualità e fiducia sono giustamente molto elevate. Puntiamo a essere all’altezza di questi standard.

Sempre facendo riferimento al comunicato stampa, OpenAI afferma che sono già presenti su ChatGPT decine di migliaia di inserzionisti e che il 20% delle conversazioni con l’intelligenza artificiale include un’intenzione commerciale, mentre molte altre sono riconducibili a una decisione di acquisto o a una scelta aziendale.

Solo per utenti Free e Go?

Il comunicato ufficiale non lo riporta, ma secondo l’annuncio di gennaio che per primo ha confermato l’arrivo delle pubblicità in ChatGPT, le inserzioni dovrebbero comparire solo sugli schermi di chi ha un account gratuito o l’abbonamento Go, quello più economico. Di fatto, verrebbero escluse le sottoscrizioni Plus e Pro.