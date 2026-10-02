9 comandi con la barra per farsi capire al volo da ChatGPT

A volte si fa una domanda semplice e ChatGPT risponde in modo prolisso, oppure succede il contrario, si spiega con cura cosa serve e lui risponde in modo laconico. Verrebbe voglia di aggiungere istruzioni su istruzioni, fino a scrivere richieste lunghe come un contratto d’affitto… Ma esiste un approccio molto più semplice: aggiungere una barra obliqua seguita da una parola. Basta scrivere /critico o /umano all’inizio del messaggio e la risposta cambia completamente strada.

Meglio chiarirlo subito: non esiste un menu nascosto di OpenAI che si attiva con la barra. Sono scorciatoie che il modello capisce dal contesto. Per questo funzionano anche con Gemini, Claude e gli altri assistenti basati sull’intelligenza artificiale. La barra è solo un segnale ben visibile. Dice all’assistente che la parola che segue spiega come rispondere e non fa parte della domanda.

9 comandi con la barra che migliorano le risposte di ChatGPT

Ecco i nove che vale la pena tenere a portata di mano.

1. /umano, per eliminare il tono robotico

I testi dell’AI “puzzano” di finto, come i mobili appena tolti dall’imballo. Frasi tutte della stessa misura, collegamenti prefabbricati, spiegazioni che nessuno ha chiesto e una levigatezza un po’ sospetta. /umano serve a sporcarli quanto basta perché sembrino scritti da una persona in carne e ossa.

Prompt: /umano Riscrivi questo testo in modo che suoni come qualcosa che una persona direbbe davvero: [incollare il testo]

È particolarmente utile quando si scrive una bozza e poi si chiede all’AI di revisionarla, troppo spesso il chatbot riscrive tutto. Con “/umano si fanno solo piccole correzioni, senza cambiarne lo stile.

2. /critico, ottenere onestà anziché complimenti

Gli assistenti virtuali hanno un difetto di carattere evidente: sono piacioni. Si presenta un’idea e trovano sempre qualcosa di incoraggiante da dire prima di arrivare ai problemi. Va benissimo quando si cerca sostegno morale. Molto meno quando si deve capire se l’idea sta in piedi oppure no.

Prompt: /critico Sto pensando di comprare una macchina per l’espresso molto costosa, anche se il caffè lo faccio due volte a settimana. Valuta l’idea.

Il comando chiarisce che non si vuole una pacca sulla spalla, ma i punti deboli, i rischi e le cose a cui non si è pensato. Funziona con le proposte di lavoro, i progetti, gli acquisti importanti e con tutto ciò a cui ci si affeziona un po’ troppo.

3. /riassunto, quando conta solo il succo

A volte il contesto non interessa a nessuno. Serve la risposta, e basta.

Prompt: “/riassunto Spiegami cosa cambia effettivamente in questo annuncio: [incollare il testo]”

È perfetto per i messaggi chilometrici, i comunicati stampa, i manuali e gli articoli di cui si vuole capire la sostanza prima di decidere se leggerli tutti. Fa da setaccio: la farina passa, i grumi restano fuori.

4. /esperto, per saltare le spiegazioni di base

Poi c’è il problema opposto, l’eccesso di spiegazioni. Quando si conosce già un argomento, leggere tre paragrafi di introduzione prima della parte utile è esasperante.

Prompt: /esperto Analizza l’architettura di questo agente di intelligenza artificiale. Dai per scontato che conosca i modelli linguistici, la chiamata di strumenti, il protocollo MCP e le finestre di contesto: [incolla i dettagli]

Qui un po’ di contesto aiuta, perché “esperto” vuol dire cose diverse a seconda del campo. Un sommelier e un tecnico di reti informatiche non partono dallo stesso livello. Specificare le competenze che il chatbot deve dare per scontate lo porta direttamente al livello giusto.

5. /differenze, per vedere cos’è cambiato

Se si danno ottocento parole a ChatGPT chiedendo di fare tre modifiche, non si vogliono indietro altre ottocento parole. Si vuole sapere cosa è cambiato.

Prompt: /differenze Snellisci questo paragrafo senza cambiare la mia tesi: [incollare il testo]

Si può essere ancora più espliciti: /differenze Mostrami solo le frasi che cambieresti e le sostituzioni.

Non serve solo per la scrittura. Funziona anche con il codice, con le istruzioni per l’AI e con qualsiasi documento in cui confrontare due versioni quasi identiche costa più fatica della correzione stessa.

6. /elenco, per chi legge di corsa

ChatGPT adora la prosa, ma a volte serve solo un elenco da scorrere in pochi secondi.

Prompt: /elenco Dammi i motivi principali per non comprare un telefono nuovo se il mio ha solo due anni.

È un comando minuscolo, ma fa capire subito che tipo di risposta serve. Torna utile per prepararsi a una riunione, mettere in fila pro e contro, decidere un acquisto, raccogliere idee. In generale ogni volta che si cercano informazioni e non una spiegazione ben confezionata.

7. /tabella per trasformare i confronti in qualcosa di leggibile

Se /elenco mette ordine nei pensieri, /tabella mette ordine nei confronti. Ed è forse il più utile dei nove.

Prompt: /tabella Confronta ChatGPT, Claude e Gemini per scrittura, ricerca, programmazione e uso quotidiano.

Invece di ripetere ogni volta metti tutto in una tabella con le colonne per… , basta una parola. Le categorie conviene indicarle comunque. Per un confronto rapido, però, il comando trasforma un muro di testo in una griglia che si legge a colpo d’occhio.

8. /avvocatodeldiavolo, contro le certezze troppo comode

Va usato quando si è convinti di aver già deciso. Cioè proprio quando sarebbe il caso di ripensarci.

Prompt: /avvocato del diavolo Penso che cancellare tutti gli abbonamenti allo streaming e passare da un servizio all’altro ogni mese mi farà risparmiare. Cosa c’è di sbagliato in questo piano?

Non si chiede all’assistente se è d’accordo, ma di costruire l’argomento più solido possibile contro di sé. È un ottimo antidoto al pregiudizio di conferma, quell’abitudine molto umana di cercare solo le prove che ci danno ragione. Se il contrattacco non fa cambiare idea, almeno si decide sapendo cosa c’era dall’altra parte.

9. /paperella di gomma, per ragionare ad alta voce

L’idea viene dalla programmazione. C’è un metodo famoso che consiste nello spiegare il proprio codice, riga per riga, a una paperella di gomma appoggiata sulla scrivania. A forza di raccontarlo, l’errore spesso salta fuori da solo. Qui la paperella la fa ChatGPT.

Prompt: /paperella di gomma Non risolvere ancora il problema. Fammi una domanda alla volta per aiutarmi a capire perché la mattina ci metto sempre troppo tempo a prepararmi.

Così l’assistente smette di fare il distributore automatico di risposte e diventa un compagno di ragionamento. Invece di sfornare subito una soluzione in dieci punti costruita su informazioni incomplete, prima fa domande. E intanto si continua a usare la testa, cosa non scontata ora che si delega all’AI perfino la lista della spesa. Funziona per scovare errori nel codice, prendere una decisione, pianificare un progetto o capire perché qualcosa che SI FAnon dà i risultati sperati.

Inventare i propri comandi

Pochi lo sanno, ma i comandi si possono anche creare su misura. Qualche idea:

/corto, per risposte sotto le cento parole;

/proposta, per trasformare un’idea nel formato che usi al lavoro;

/bambini, per spiegare un concetto come lo capirebbe un bambino;

/verifica, per separare i fatti accertati dalle supposizioni.

La barra non ha poteri magici. È solo il modo più semplice per creare un segnale riconoscibile. Se si vuole che un comando funzioni sempre allo stesso modo, va definito nelle istruzioni personalizzate di ChatGPT. Per esempio così:

Quando inizio un messaggio con /critico, salta i complimenti e concentrati sui punti deboli, sugli errori nei fatti e sulle informazioni mancanti. Quando uso /umano, riscrivi il testo variando la lunghezza delle frasi in modo naturale ed elimina le formule tipiche dell’AI e i collegamenti inutili.

Da quel momento /critico smette di essere una parola sperando che l’assistente la interpreti bene. Diventa un accordo preciso: gli hai spiegato cosa significa e lui sa cosa fare. Basta un carattere e una parola per arrivare dritti al punto.