Windows 11 26H2: ecco le prossime novità in arrivo

Dopo aver distribuito l’aggiornamento KB5132061 per tutti, Microsoft ha annunciato la disponibilità di cinque versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità principali sono nelle build 26300.10066 e 26200.10066 (KB5132057) di Windows 11 26H2 e 25H2 presenti nel canale Release Preview. Sono le funzionalità che gli utenti troveranno nell’update opzionale di fine novembre.

Nuova funzione di ricerca

Per gli utenti che usano Windows 11 in inglese è disponibile la nuova interfaccia di Windows Search mostrata all’inizio di ottobre. I risultati delle ricerche vengono ora visualizzati in un elenco unico e semplificato. Microsoft ha inoltre migliorato le prestazioni e ridotto il consumo di memoria.

Grazie alle azioni rapide è possibile eseguire varie operazioni direttamente nell’interfaccia, come l’attivazione della modalità scura, la regolazione della luminosità dello schermo o la disattivazione del volume. Nei risultati vengono mostrate più informazioni sui file e le anteprime. Si possono ottenere anche risposte rapide su meteo, quotazioni azionarie e altre informazioni senza aprire il browser. Windows Search è anche più smart, in quanto riconosce refusi e sinonimi, consentendo di trovare ciò che l’utente cerca anche quando i termini inseriti sono sbagliati.

Altre novità di rilievo sono la funzionalità che permette di aumentare automaticamente la luminosità dello schermo durante il riconoscimento facciale con Windows Hello e il design aggiornato della finestra di dialogo Esegui. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto funzionalità di accessibilità, tra cui l’indicatore del puntatore del mouse per gli utenti ipovedenti. Ci sono infine vari bug fix.

Microsoft ha rilasciato anche tre build per Windows 11 26H1, versione del sistema operativo installata solo sui dispositivi con chip Arm. Quella nel canale Release Preview include il nuovo menu contestuale personalizzabile e il ripristino cloud, già disponibili per Windows 11 26H2/25H2/24H2.