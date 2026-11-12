Windows 11 26H2 KB5132061: Microsoft conferma un bug

Microsoft ha rilasciato martedì sera l’aggiornamento KB5132061 per Windows 11 26H2/25H2/24H2. Include diverse novità, tra cui il menu contestuale personalizzabile e il ripristino cloud del sistema operativo. Alcuni utenti hanno segnalato problemi durante l’installazione con la visualizzazione di criptici messaggi di errore. L’azienda di Redmond ha confermato e risolto il bug.

Fix automatico per continuare l’installazione

Alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di completare l’installazione dell’aggiornamento KB5132061 tramite Windows Update. Nella maggioranza dei casi, la procedura si blocca al 99% oppure si verifica un loop infinito. Vengono quindi mostrati messaggi di errore con i codici 0x800f0993, 0x80070306 o 0x800f0989.

Il problema persiste anche con l’installazione manuale dell’aggiornamento scaricato dal Microsoft Update Catalog. Diversi utenti hanno usato i comandi DSIM e SFC, ma senza successo. Analizzando il file CBS.log con l’aiuto di Claude, un utente ha scoperto che il bug è correlato alla Windows Sandbox. Disattivando la funzionalità, l’aggiornamento viene installato correttamente.

Microsoft ha aggiornato la pagina dell’update per confermare l’esistenza del problema. Non ci sono riferimenti alla Windows Sandbox, ma L’azienda di Redmond ha rilasciato il fix. I dispositivi verranno “riparati” automaticamente, quindi sarà possibile completare la procedura di installazione tramite Windows Update.

L’aggiornamento KB5132061 include anche il fix per il problema che impediva la riproduzione audio con dispositivi USB Audio Class 1.0. Un altro problema correlato all’update riguarda gli script PowerShell.

Microsoft ha introdotto una convalida più rigorosa della codifica del testo per la firma degli script PowerShell. Alcuni script potrebbero quindi non superare tale verifica, in quanto Windows 11 rifiuterà le firme che contengono una codifica UTF-8 del testo non valida. Gli utenti devono pertanto utilizzare il tool di riparazione per generare uno script funzionante.