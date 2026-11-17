Nel fine settimana, Microsoft ha svelato le nuove funzionalità che saranno disponibili per tutti entro fine mese. L’azienda di Redmond ha già pianificato quelle future, alcune delle quali sono presenti nelle build 26320.10003 e 26340.10013 di Windows 11 26H2 accessibili agli Insider nei canali Beta e Experimental.

Blocco remoto del PC e app come elenco nella taskbar

Le novità più interessanti sono incluse nella build 26340.10013 (canale Experimental). Gli amministratori IT possono bloccare i computer da remoto usando Microsoft Intune, senza cancellare nulla. La funzionalità è utile quando il dispositivo viene perso o rubato, in quanto evita l’accesso a informazioni aziendali riservate. Verrà mostrato il messaggio che indica il blocco e verranno rimosse tutte le opzioni di login.

Microsoft sottolinea che il blocco remoto non isola il dispositivo dalla rete. Per proteggere i dati è necessario lasciare attivo BitLocker, in quanto Windows Recovery Environment, Safe Mode (modalità provvisoria) e boot da USB non sono bloccati.

Un’altra funzionalità di sicurezza permette di visualizzare le passkey memorizzate su una chiave di sicurezza FIDO2 e rimuoverle una alla volta, invece di reimpostare l’intera chiave. Gli amministratori possono inoltre configurare impostazioni aziendali, come la lunghezza minima del PIN, l’obbligo di verifica dell’utente e l’attestazione aziendale.

La build include anche una novità per la barra delle applicazioni (taskbar). Quando l’utente sposta il puntatore del mouse sulle icone delle app visualizza un anteprima delle finestre aperte. Nelle impostazioni è ora possibile scegliere di mostrare un elenco delle finestre, invece delle anteprime.

L’ultima novità relativa alla sicurezza è presente anche nella build 26320.10003 (canale Beta). Gli utenti standard possono impostare un PIN per BitLocker. Questa opzione erano finora disponibile solo con i diritti di amministratore.