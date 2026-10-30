1€ al mese per realizzare il tuo sito web? Tutto vero con IONOS

Dai luce alla tua creatività! Fai diventare realtà il tuo progetto! Ci vuole solo 1 euro al mese per realizzare da zero, posizionare online e gestire il tuo sito web, anche e-commerce, grazie alle offerte di IONOS, leader del settore in Europa. Unisciti agli oltre 7 milioni di clienti di tutto il mondo che hanno già scelto questa soluzione e se la stanno godendo.
Cosa include il piano IONOS a 1€ per realizzare il tuo sito web
IONOS Plus è il piano in offerta speciale a 1 euro al mese che ti permette di realizzare e gestire il tuo sito web. Ecco cosa include:
- 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 12 GB
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
Questa soluzione, oltre a essere economica, permette a chiunque di entrare in questo mondo per realizzare il suo sito web a un prezzo decisamente conveniente e con una piattaforma di funzionalità e soluzioni facile da utilizzare. Si tratta del pacchetto più popolare pensato proprio per chi vuole creare un negozio online personalizzato sfruttando l’intelligenza artificiale o attingendo ai tantissimi template disponibili.
Se hai bisogno di qualcosa di più professionale c’è IONOS Pro, il piano in offerta a 32 euro al mese, che include:
- 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics Plus
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
- Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
- Impostazioni SEO avanzate
- Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
In questo caso siamo di fronte a una soluzione pensata per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati.