 1€ al mese per realizzare il tuo sito web? Tutto vero con IONOS
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1€ al mese per realizzare il tuo sito web? Tutto vero con IONOS

Solo 1€ al mese per realizzare da zero, posizionare online e gestire il tuo sito web, anche e-commerce? Tutto vero grazie all'offerta di IONOS.
1€ al mese per realizzare il tuo sito web? Tutto vero con IONOS
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Solo 1€ al mese per realizzare da zero, posizionare online e gestire il tuo sito web, anche e-commerce? Tutto vero grazie all'offerta di IONOS.
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Dai luce alla tua creatività! Fai diventare realtà il tuo progetto! Ci vuole solo 1 euro al mese per realizzare da zero, posizionare online e gestire il tuo sito web, anche e-commerce, grazie alle offerte di IONOS, leader del settore in Europa. Unisciti agli oltre 7 milioni di clienti di tutto il mondo che hanno già scelto questa soluzione e se la stanno godendo.

Scegli IONOS

Cosa include il piano IONOS a 1€ per realizzare il tuo sito web

IONOS Plus è il piano in offerta speciale a 1 euro al mese che ti permette di realizzare e gestire il tuo sito web. Ecco cosa include:

  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
Scegli IONOS Plus

Questa soluzione, oltre a essere economica, permette a chiunque di entrare in questo mondo per realizzare il suo sito web a un prezzo decisamente conveniente e con una piattaforma di funzionalità e soluzioni facile da utilizzare. Si tratta del pacchetto più popolare pensato proprio per chi vuole creare un negozio online personalizzato sfruttando l’intelligenza artificiale o attingendo ai tantissimi template disponibili.

Se hai bisogno di qualcosa di più professionale c’è IONOS Pro, il piano in offerta a 32 euro al mese, che include:

  • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics Plus
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
  • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
  • Impostazioni SEO avanzate
  • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
Scegli IONOS Pro

In questo caso siamo di fronte a una soluzione pensata per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 ott 2026
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