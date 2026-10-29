Google avvia la certificazione dei Registered App Store

In seguito alla sconfitta in tribunale contro Epic Games, l’azienda di Mountain View consentirà agli store di terze parti di accedere all’intero catalogo delle app distribuite tramite Google Play. Questa novità riguarderà però solo gli Stati Uniti (il primo è Aptoide Games). Negli altri paesi ci saranno i Registered App Store, per i quali è stata avviata la certificazione.

Installazione delle app con un singolo tocco

I Registered App Store rappresentano una modalità alternativa al sideloading. Quest’ultima è un procedura non alla portata di tutti che richiede diversi passaggi. Tra l’altro, entro il 2027, sarà possibile installare tramite sideloading solo le app degli sviluppatori verificati.

I Registered App Store riceveranno un trattamento preferenziale, in quanto gli utenti potranno installare le app con un singolo tocco e gli aggiornamenti verranno installati in background, esattamente come sul Google Play. In pratica offrono una procedura molto più semplice rispetto al sideloading. Per avere questi privilegi è necessario pagare una commissione di registrazione annuale di 10.000 dollari. Google potrebbe chiedere altre commissioni se uno store distribuisce malware.

Gli sviluppatori dovranno rispettare una serie di requisiti, tra cui il rispetto dei diritti d’autore e un’esperienza d’uso trasparente (interfaccia chiara, informazioni sulle app, controllo da parte dell’utente, pubblicità non invasiva e supporto clienti). Dovrà inoltre essere garantita la sicurezza e rispettate le leggi sulla privacy. Il mancato rispetto dei requisti comporterà la perdita dello status di Registered App Store.

Questi store saranno disponibili a partire dal 1 dicembre 2026 in molti paesi, Italia inclusa. Funzioneranno però solo su Android 17 QPR2 e versioni successive del sistema operativo. Google specifica che i suddetti privilegi continueranno a funzionare nei paesi non supportati, se la permanenza è breve. Se l’utente cambia paese e indirizzo di residenza verranno disattivate le funzionalità dei Registered App Store.