Google spiega il nuovo sideloading delle app su Android

Google ha pubblicato un nuovo post sul blog riservato agli sviluppatori per descrivere la nuova procedura di sideloading delle app Android che sarà disponibile gradualmente a partire da settembre 2026. Rimane l’obbligo di verifica dell’identità per gli sviluppatori, ma i power user potranno sfruttare il cosiddetto “flusso avanzato” (advanced flow) per installare le app di sviluppatori non certificati.

Come funziona il nuovo sideloading

A fine agosto 2025, Google ha annunciato una novità per il sideloading delle app su Android. Per limitare i rischi derivanti dall’installazione di app da fonti alternative è previsto l’obbligo di verifica per gli sviluppatori. In pratica dovranno comunicare a Google diverse informazioni (nome, indirizzo di residenza, indirizzo email e numero di telefono) e pagare 25 dollari per “costi amministrativi”.

In seguito a numerose critiche, l’azienda di Mountain View ha ribadito che il sideloading sarà ancora possibile e, a metà novembre 2025, ha annunciato il metodo “advanced flow” che permetterà agli utenti più esperti di accettare i rischi e installare app da sviluppatori non verificati. Google ha ora spiegato come funziona la nuova procedura.

Il “flusso avanzato” è one-time, quindi dovrà essere eseguito una sola volta. Come misura precauzionale è stato però introdotto un giorno di attesa. In pratica, gli utenti dovranno attendere 24 ore prima di installare le app di sviluppatori non verificati. Ciò dovrebbe ridurre al minimo l’efficacia dei trucchi usati dai cybercriminali (ad esempio eseguire un’azione in tempi rapidi per evitare perdite di denaro o denunce penali inesistenti).

Questi sono i passi da seguire:

Attivare la modalità sviluppatore nelle impostazioni di sistema.

Dimostrare di non essere vittima di un tentativo di manipolazione (viene mostrato un pulsante specifico).

Riavviare lo smartphone ed eseguire nuovamente l’autenticazione.

Confermare la modifica dopo un giorno di attesa tramite autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento facciale) o PIN.

Installare l’app dopo aver scelto di abilitare l’opzione per 7 giorni o a tempo indeterminato.

In base alla timeline, la verifica dovrebbe essere disponibile per tutti gli sviluppatori entro fine marzo. Entro agosto arriverà il “flusso avanzato” per gli utenti. La verifica sarà obbligatoria in Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia entro settembre. Negli altri paesi arriverà nel corso del 2027.

In base all’accordo sottoscritto con Epic Games, Google introdurrà i Registered App Stores entro fine anno (non negli Stati Uniti). Sono store alternativi approvati da Google che permetteranno agli utenti di scaricare le app in maniera più semplice, senza seguire la suddetta procedura.