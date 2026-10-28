Alexa Home Map: mappa 3D interattiva per la smart home

Insieme ai nuovi dispositivi Echo, Amazon ha annunciato la nuova Alexa Home Map, versione evoluta della Map View introdotta nel 2023 (solo negli Stati Uniti su iPhone e iPad). È una mappa 3D interattiva che consente di controllare i dispositivi presente all’interno e all’esterno dell’abitazione. Entro fine anno verrà rilasciata un’app dedicata.

Funzionalità di Alexa Home Map

Alexa Home Map mostra la posizione di dispositivi Echo, videocamere Ring e Blink, dispositivi Fire TV, luci, serrature, termostati e altri dispositivi connessi. L’utente può usare la mappa per gestire le funzioni principali dei dispositivi, ad esempio spegnere le luci, abbassare il volume della musica o controllare le videocamere di sicurezza. La mappa si aggiorna dinamicamente in tempo reale, mostrando ad esempio la luce accesa con icone colorate e le animazioni per auto o persone che si muovono nel cortile.

Ovviamente è necessario prima creare la mappa 3D. Amazon afferma che è sufficiente inserire l’indirizzo dell’abitazione per ottenere il modello 3D dell’area esterna da Mapbox. Successivamente l’utente deve camminare nelle stanze per effettuare la scansione con un iPhone compatibile (deve avere il LiDAR). Infine occorre posizionare i vari dispositivi nel punto esatto sulla mappa.

In futuro verrà aggiunto il supporto per la scansione tramite fotocamera su iOS e Android. È possibile effettuare lo zoom nelle stanze e cambiare il piano dell’abitazione. Per le videocamera di sicurezza all’esterno dell’abitazione viene mostrata un’anteprima in caso di movimento.

Alexa Home Map sarà disponibile in anteprima entro fine anno su app dedicata per iOS, app Alexa e Ring, sui dispositivi Echo Show di dimensioni maggiori, su Amazon Ember Artline con Fire TV e sui nuovi tablet Alexa. La versione dell’app per Android arriverà all’inizio del 2027.