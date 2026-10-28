App IO è lo strumento di AGEA contro le truffe sui contributi agricoli

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso in cui invita i proprietari terrieri e gli agricoltori a scaricare e utilizzare l’app IO. L’obiettivo è quello di semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, di contrastare le frodi.

AGEA: l’app IO per evitare le frodi nell’agricoltura

L’agenzia sottolinea che già oggi fa affidamento sull’applicazione per inviare le notifiche sui pagamenti ricevuti. È uno dei suoi servizi già integrati in IO, come dimostra lo screenshot qui sotto. Ora, la volontà è quella di attivare procedure di trasparenza avanzate, mirate nello specifico al contrasto dell’indebita conduzione di terreni . La dinamica è ben spiegata nel comunicato ufficiale, vale la pena riprendere il passaggio in questione.

Non tutti i legittimi titolari di particelle agricole (i cosiddetti titoli di conduzione), infatti, sono agricoltori o possiedono un fascicolo aziendale. Di conseguenza, il rischio che terreni vengano inseriti illecitamente nei fascicoli di soggetti terzi per richiedere contributi europei non spettanti rappresenta una minaccia concreta che l’Agenzia intende azzerare.

Come può tornare utile l’app IO in questo contesto? Proprio grazie alla possibilità offerta ai proprietari di ricevere comunicazioni tempestive e dirette, quando i loro terreni vengano inseriti o dichiarati in un fascicolo aziendale.

Questo meccanismo di alert trasforma l’agricoltore in un attore centrale della vigilanza,

disinnescando sul nascere i tentativi di truffa legati ai titoli di conduzione falsi o non autorizzati.

Di recente, un servizio televisivo ha riacceso i riflettori su un fenomeno noto e che ha consentito di intascare centinaia di migliaia di euro di contributi europei senza averne diritto. Il contenuto è stato trasmesso nei giorni immediatamente precedenti alla comunicazione di AGEA, non è da escludere che le due cose siano correlate.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia c’è una sezione dedicata proprio al contrasto alle frodi. Permette di segnalare eventuali irregolarità. Il sistema permette di inviare segnalazioni anonime. Vale la pena far notare che la pagina si apre consigliando di visitarla con il browser Tor.