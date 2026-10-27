L'app che trasforma iPhone Duo in dieci piccoli computer

Il form factor e il design di iPhone Duo si prestano a interpretazioni originali: abbiamo già visto l’app Duo-Man che trasforma il telefono pieghevole in un Walkman, oggi diamo un’occhiata a Tiny Computer, che lo rende un computer in miniatura. Anzi, dieci.

Tiny Computers tra le app più originali di iPhone Duo

La tastiera nella metà inferiore del display interno, lo schermo in quella superiore. Ed ecco che lo smartphone assume le sembianze di un vecchio Macintosh, di un Commodore 64, di un PC a marchio IBM o di un Amiga 500. Ancora, ci sono layout dedicati a Windows 95, a Windows XP, a un ThinkPad di Lenovo e ad alcune macchine storiche della mela morsicata: iMac G3, iBook G3 e PowerBook G4. Di seguito la galleria completa.

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È il software in grado di spostare il giudizio sul nuovo prodotto di Cupertino? No. Merita una segnalazione per la sua originalità? Assolutamente sì. Qui sotto un video di presentazione realizzato e pubblicato da Fountain Interactive, il team che ha avuto l’idea.

Tiny Computers è disponibile su App Store, in vendita al prezzo di 3,99 euro. Gli sviluppatori hanno deciso di proporre l’applicazione solo a pagamento, eliminando così la necessità di monetizzare con pubblicità, abbonamenti o acquisti in-app: un solo pagamento, nessuna interruzione o compromesso. Nasce per il modello Duo, ma risulta compatibile anche con gli altri iPhone e con i tablet della linea iPad, perdendo però quella che è la sua principale attrattiva.