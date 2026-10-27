Perché X mostra una mano che indica "Promuovi"?

Esistono suggerimenti fastidiosi, ma sopportabili, tipo il bottone sgargiante che implora di abbonarsi, il banner che invita a scaricare l’app che si ha già. Semplicemente, si ignorano. Poi ci sono quelli talmente invadenti che viene voglia di scagliare il telefono contro il muro. La mano di X appartiene a questa seconda categoria.

La mano misteriosa su X divide gli utenti

Negli ultimi giorni sempre più utenti hanno raccontato di averla vista comparire mentre componevano un post. Il gesto è chiarissimo: premi lì, paga, ecc. Il risultato è che hanno storto il naso un po’ tutti, dai fedelissimi della piattaforma ai più scettici.

Uno scherzo di Halloween?

Siamo a un passo da Halloween, e viene da pensare a una burla stagionale, una mano spettrale che emerge dall’interfaccia, un po’ come nei film dell’orrore di serie B. Ma X non ha detto nulla in proposito, quindi l’ipotesi resta una consolazione.

C’è poi un paradosso. Anche chi avrebbe voluto promuovere il proprio post, e magari ci avrebbe messo sopra qualche euro volentieri, potrebbe farsi passare la voglia davanti a quell’apparizione.

Secondo alcuni utenti, l’artefice sarebbe Nikita Bier, già responsabile prodotto di X, noto per tattiche di crescita piuttosto aggressive. Bier ha lasciato la piattaforma ad agosto, dopo quasi un anno al comando. Lunedì il suo ex capo Peter Sellis, passato in precedenza da Snap e Discord come responsabile prodotto, ha annunciato di aver preso il suo posto alla guida del prodotto di X. Se la manona sia una sua creatura o un’eredità lasciata in giro dalla gestione precedente, per ora nessuno lo sa.