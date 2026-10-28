Echo Time e le altre novità di Amazon sono già in vendita

Appena annunciato, il nuovo Echo Time è già in vendita su Amazon. Un po’ smart speaker e un po’ smart display, è una sveglia intelligente personalizzabile con supporto ad Alexa+, suoni ambientali e hub per il controllo della casa. Puoi scegliere tra le colorazioni Grafite, Bianco ghiaccio e Rosa corallo, la spesa non cambia.

I nuovi prodotti di Amazon: c’è anche Echo Time

Pensato per il comodino, integra funzionalità dedicate al relax serale e a un risveglio ottimale, favorendo le abitudini più sane. Utilizza inoltre gli ultrasuoni per rilevare le fasi di sonno e, all’avvicinarsi dell’orario impostato, lo schermo si illumina gradualmente come all’alba, mentre il volume della sveglia aumenta in modo graduale. Ancora, la sera il quadrante passa alla modalità notturna, attenuando la luminosità, mostrando solo l’ora e riducendo la luce blu. Per altre informazioni visita la scheda completa.

Il nuovo Echo Time è in vendita al prezzo di 214,99 euro, con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata già entro domani.

Non è l’unica novità presentata da Amazon. C’è anche l’evoluzione di Echo Dot proposto al prezzo di 104,99 euro. In questo caso, le colorazioni sono quattro: Grafite, Bianco ghiaccio, Rosa corallo e Verde agave.

Proseguiamo passando all’Echo Studio con telecamera. Integra un sensore da 13 megapixel utile per controllare la casa con Live View, anche da remoto, oltre a un comparto audio immersivo con sonoro 3D e Dolby Atmos. Lo si può già ordinare al prezzo di 259,99 euro.

La carrellata si conclude con il nuovo Echo Show 16, il più potente della categoria. La velocità aumenta e lo spessore diminuisce. Arriverà in Italia prossimamente, anche nella versione con display Nanomatte che riduce i riflessi.