 Echo Time e le altre novità di Amazon sono già in vendita
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Echo Time e le altre novità di Amazon sono già in vendita

Già disponibili Echo Time e gli altri nuovi dispositivi per la casa annunciati da Amazon: hanno tutti il supporto nativo per Alexa+.
Echo Time e le altre novità di Amazon sono già in vendita
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Già disponibili Echo Time e gli altri nuovi dispositivi per la casa annunciati da Amazon: hanno tutti il supporto nativo per Alexa+.
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Appena annunciato, il nuovo Echo Time è già in vendita su Amazon. Un po’ smart speaker e un po’ smart display, è una sveglia intelligente personalizzabile con supporto ad Alexa+, suoni ambientali e hub per il controllo della casa. Puoi scegliere tra le colorazioni Grafite, Bianco ghiaccio e Rosa corallo, la spesa non cambia.

Amazon Echo Time (novità), sveglia intelligente personalizzabile, suoni ambientali, Hub Casa Intelligente, ideale in camera da letto, grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+

Amazon Echo Time (novità), sveglia intelligente personalizzabile, suoni ambientali, Hub Casa Intelligente, ideale in camera da letto, grafite, con Accesso Anticipato ad Alexa+

214,99
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I nuovi prodotti di Amazon: c’è anche Echo Time

Pensato per il comodino, integra funzionalità dedicate al relax serale e a un risveglio ottimale, favorendo le abitudini più sane. Utilizza inoltre gli ultrasuoni per rilevare le fasi di sonno e, all’avvicinarsi dell’orario impostato, lo schermo si illumina gradualmente come all’alba, mentre il volume della sveglia aumenta in modo graduale. Ancora, la sera il quadrante passa alla modalità notturna, attenuando la luminosità, mostrando solo l’ora e riducendo la luce blu. Per altre informazioni visita la scheda completa.

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Compra Echo Time su Amazon

Il nuovo Echo Time è in vendita al prezzo di 214,99 euro, con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata già entro domani.

Non è l’unica novità presentata da Amazon. C’è anche l’evoluzione di Echo Dot proposto al prezzo di 104,99 euro. In questo caso, le colorazioni sono quattro: Grafite, Bianco ghiaccio, Rosa corallo e Verde agave.

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Compra il nuovo Echo Dot su Amazon

Proseguiamo passando all’Echo Studio con telecamera. Integra un sensore da 13 megapixel utile per controllare la casa con Live View, anche da remoto, oltre a un comparto audio immersivo con sonoro 3D e Dolby Atmos. Lo si può già ordinare al prezzo di 259,99 euro.

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Compra Echo Studio con telecamera su Amazon

La carrellata si conclude con il nuovo Echo Show 16, il più potente della categoria. La velocità aumenta e lo spessore diminuisce. Arriverà in Italia prossimamente, anche nella versione con display Nanomatte che riduce i riflessi.

Il nuovo Echo Show 16

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Pubblicato il 28 ott 2026

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Davide Tommasi
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28 ott 2026
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