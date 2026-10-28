Chip AMD EPYC e NVIDIA Vera Rubin per Meta Muse

AMD e NVIDIA hanno annunciato l’estensione delle rispettive collaborazioni con Meta. Le CPU, GPU e soluzioni di rete delle due aziende potenzieranno l’infrastruttura utilizzata per l’addestramento e l’inferenza dei modelli Muse, quindi anche per soddisfare la crescente domanda dell’omonimo agente AI introdotto all’inizio di settembre.

AMD EPYC e NVIDIA Vera Rubin per Meta Muse

La collaborazione tra AMD e Meta dura da molti anni. Il comunicato stampa è stato pubblicato ieri dall’azienda di Santa Clara, ma i suoi prodotti più recenti sono già installati nell’infrastruttura dell’azienda di Menlo Park, tra cui i primi sistemi rackscale Helios. Si tratta di sistemi completi con CPU EPYC, GPU Instinct, networking Pensando e software ROCm.

I sistemi AMD Helios verranno sfruttati principalmente per l’addestramento e l’inferenza dei modelli Muse, inclusi Muse Spark Open e Muse Glimmer. Meta utilizzerà la potenza di elaborazione anche per altri compiti, tra cui le tecnologie per i suggerimenti nei vari servizi. AMD acquisterà un miliardo di dollari di azioni Meta.

Un simile accordo è stato annunciato da NVIDIA. Meta utilizzerà le CPU Vera e la piattaforma Vera Rubin, che combina CPU Vera e GPU Rubin, per addestramento e inferenza dei modelli Muse e dei futuri agenti AI personali. NVIDIA acquisterà 3 miliardi di dollari di azioni Meta.

I 4 miliardi di dollari che riceverà da AMD e NVIDIA sono solo una piccola parte dei 95 miliardi di dollari previsti dall’azienda di Menlo Park. Questi soldi verranno ovviamente spesi per potenziare l’infrastruttura AI. Come i diretti concorrenti, Meta deve trovare fondi per coprire i costi relativi alla realizzazione di nuovi data center. Attualmente sono in costruzione quattro “supercluster” con oltre 1 GW di capacità ognuno.