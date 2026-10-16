Muse Spark Open: modello AI ottimizzato per Mac Studio

Dopo aver svelato Muse Wonder e Muse Wonder Full, Meta ha annunciato Muse Spark Open. Come si deduce dal nome è un modello open-weight, quindi è accessibile gratuitamente a tutti tramite Hugging Face. Grazie alla collaborazione con Apple, il modello è stato ottimizzato per il chip M5 Ultra del Mac Studio.

Muse Spark Open su Mac Studio con 1 TB di RAM

Il nuovo modello Muse Spark Open è nativamente multimodale (gestisce quindi immagini, video e audio, oltre al testo) con 816 miliardi di parametri (42 miliardi attivi) e una finestra di contesto ampia un milione di token. È stato progettato principalmente per la programmazione e attività basate su agenti. Può quindi eseguire compiti a lungo termine nell’ingegneria del software complessa e nel ragionamento a più fasi.

In base ai risultati dei benchmark pubblicati dall’azienda di Menlo Park, Muse Spark Open offre prestazioni superiori ai più noti modelli open-weight, tra cui Mistral Large 4, GLM-5.3 e Kimi K3. Supporta diversi motori di inferenza, come SGLang, vLLM, TensorRT-LLM, Hugging Face Transformers, Apple MLX, llama.cpp e Unsloth, con ottimizzazioni per hardware AMD, Apple, Intel e NVIDIA.

Meta sottolinea che il modello è ottimizzato per il chip M5 Ultra di Apple. Può quindi essere utilizzato per l’esecuzione locale combinando due Mac Studio con un totale di 1 TB di memoria unificata (serve il nuovo framework MLX annunciato da Apple), come mostrato da Mark Zuckerberg su X:

Muse Spark Open — weights releasing today — runs great on new Mac Studios thanks to work with @johnternus and Apple. pic.twitter.com/U2wJNrKBOg — Mark Zuckerberg (@finkd) October 15, 2026

Il modello è gratuito, ma gli sviluppatori devono spendere oltre 13.000 euro per acquistare due Mac Studio con M5 Ultra. La collaborazione tra Meta e Apple è stata una sorpresa, considerati gli scontri in passato. Meta ha perso diversi milioni di dollari quando Apple ha introdotto la funzionalità App Tracking Transparency con iOS 14.5 che blocca il tracciamento a scopo pubblicitario senza il consenso degli utenti.

Per adesso, la collaborazione è limitata all’uso di Muse Spark Open sul Mac Studio. Secondo Axios, i modelli di Meta potrebbero essere in futuro utilizzati per Apple Intelligence.