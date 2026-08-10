Meta ha annunciato il nuovo modello Muse Glimmer. Deriva da Muse Spark, ma ci sono due importanti differenze. È open source con licenza Apache 2.0, quindi è liberamente accessibile a tutti su Hugging Face. Può inoltre essere eseguito localmente su PC e Mac con una singola GPU.

Muse Glimmer: agenti AI su computer

Muse Glimmer è la versione open source di Muse Spark, primo modello AI sviluppato dai Superintelligence Labs di Meta. Il Chief AI Officer Alexandr Wang ha comunicato che verrà rilasciata anche la versione open source di Muse Spark 1.2 nei prossimi giorni. Muse Glimmer ha 30 miliardi di parametri e può essere installato direttamente su PC e Mac.

Il nuovo modello AI di Meta è stato addestrato per offrire prestazioni elevate nelle attività agentiche. Può quindi eseguire diversi compiti in autonomia per conto dell’utente, come pianificare appuntamenti, crea bozze dei messaggi, organizzare file o scrivere codice. Supporta ovviamente lunghe catene di ragionamento e input multimodali, quindi genera risposte su argomenti complessi e interpreta immagini, tabelle e documenti.

È in grado di comprendere prompt in oltre 100 lingue e può essere utilizzato con OpenClaw. In base ai risultati dei benchmark, Muse Glimmer supera Gemma4-31B di Google e Qwen3.6-27B di Alibaba. Meta non ha effettuato confronti con i più recenti Qwen3.8 e Kimi K3 di Moonshot.

L’esecuzione locale consente di ridurre notevolmente la latenza e l’uso dei dati personali garantendo la massima privacy. Muse Glimmer richiederebbe teoricamente 55 GB di memoria. Utilizzando tecniche di quantizzazione è stata ridotta a 20 GB. È sufficiente quindi una GPU con 24 GB di memoria per l’esecuzione locale (senza connessione ad Internet).

Nei prossimi giorni sarà disponibile anche tramite Ollama, LM Studio e Unsloth. Meta collaborerà con AMD, Arm, Dell, Intel e NVIDIA per ottimizzare le prestazioni.