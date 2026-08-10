Amazon costruisce una centrale a gas per alimentare i data center

33 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. È quanto è autorizzata a emettere la centrale elettrica a gas naturale che Amazon sta costruendo all’interno di un data center nella contea di Pecos, Texas. Se raggiunge quella cifra, sarà la singola fonte di inquinamento climatico più grande degli Stati Uniti, più di qualsiasi altra centrale elettrica nel paese.

Amazon si è impegnata a raggiungere emissioni nette zero entro il 2040. Eppure, nell’ultimo anno le sue emissioni sono cresciute del 16%. Ora sta costruendo una centrale elettrica che, a pieno regime, potrebbe emettere fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Amazon difende la scelta spiegando che il mondo è diverso adesso rispetto a quando ha contribuito a lanciare il Climate Pledge, pur ribadendo che il nostro impegno non è cambiato.

Le due frasi però, non possono essere entrambe vere…

Amazon punta sul gas mentre promette emissioni zero

La centrale brucerà gas naturale per alimentare il data center, ovvero 33 milioni di tonnellate di CO2 annue, secondo quanto riportato dal New York Times. Per contestualizzare: è più di quanto emettano interi paesi europei di piccole dimensioni. È l’equivalente delle emissioni di circa 7 milioni di auto.

Amazon dice che il data center non aumenterà i costi dell’elettricità per le famiglie texane. L’impatto sui costi è una delle ragioni per cui i data center affrontano crescente opposizione politica, New York ha bloccato la costruzione di tutti i nuovi data center il mese scorso.

L’AI e il carbonio

L’AI ha già avuto un impatto significativo sulle emissioni di Amazon, +16% l’anno scorso, la direzione opposta rispetto all’obiettivo 2040. Google ha riportato aumenti simili. Microsoft ha firmato un accordo da 2 GW con Chevron per alimentare i propri data center AI con gas naturale in Texas.

Le aziende tech stanno costruendo enormi centrali a gas per alimentare i data center AI, mentre promettono di raggiungere le emissioni zero. Il problema è che l’AI richiede potenza. La rete elettrica non ne ha abbastanza. Il gas naturale è disponibile adesso. Le rinnovabili non lo sono nella scala necessaria.

Il risultato è che le aziende che hanno fatto le promesse climatiche più ambiziose stanno costruendo le centrali a gas più grandi, perché l’AI vale più delle promesse climatiche.