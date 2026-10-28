 Ban per il termine AI: Trump vuole solo Super Intelligence
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Ban per il termine AI: Trump vuole solo Super Intelligence

Trump torna all'attacco, puntando il dito contro la stampa: sarà obbligatorio sostituire AI con Super Intelligence, in ogni contesto.
Ban per il termine AI: Trump vuole solo Super Intelligence
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Trump torna all'attacco, puntando il dito contro la stampa: sarà obbligatorio sostituire AI con Super Intelligence, in ogni contesto.
The White House, Flickr
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Alla fine, tutti continuiamo e continueremo a chiamarla intelligenza artificiale, con buona pace di Donald Trump. Il Presidente USA, che il mese scorso ha deciso di ribattezzare la tecnologia Super Intelligence, è appena tornato sull’argomento mostrando una certa stizza, soprattutto nei confronti della stampa che proprio rifiuta di adeguarsi, mentre alcuni big dell’industria, incluso Elon Musk, si sono già conformati.

Trump vuole il ban del termine AI: si chiama SI

Il nuovo intervento sul tema è stato affidato a Truth, il social network di sua proprietà. Lì ha annunciato l’arrivo di un vero e proprio ban per i termini AI e Artificial Intelligence in tutti i documenti rilevanti e in qualsiasi altro contesto, a causa della sua inaccuratezza, qualunque cosa significhi.

Il post di Trump in cui ribadisce l'obbligo di chiamarla Super Intelligence

Trump punta il dito in particolare contro il Wall Street Journal, accusandolo di continuare a utilizzare l’appellativo con cui abbiamo sempre chiamato la tecnologia. Non è chiaro come abbia intenzione di impedirlo in futuro, con quali misure restrittive. Ciò che è noto è la passione del tycoon per il ribattezzare ciò che non gli va a genio: lo abbiamo già visto con il Golfo d’America e l’Oceano America.

Ad ogni modo, dovrà farsene una ragione. AI è forse il termine che più abbiamo letto, scritto e pronunciato negli ultimi anni, dal debutto di ChatGPT in poi. Non basteranno un ordine esecutivo o un capriccio presidenziale per cambiare un’abitudine radicata da cui, anche i suoi sodali più stretti, sembrano faticare a liberarsi. Lo stesso Musk ci è cascato con un post pubblicato nel fine settimana.

Detto questo, l’eventualità di una censura imposta alla stampa solleverebbe interrogativi ben più grandi e gravi della questione relativa nello specifico alla Super Intelligence. Abbiamo comunque imparato a non stupirci di nulla, staremo a vedere.

Fonte: Donald J. Trump, Truth

Pubblicato il 28 ott 2026

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