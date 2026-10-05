Elon Musk cambierà il nome di SpaceXAI in SpaceXSI

Donald Trump ha imposto l’uso del termine Super Intelligence (SI) in tutti i documenti ufficiali. Rispondendo alla domanda di un utente su X, Elon Musk ha comunicato che cambierà il nome della sua azienda: SpaceXAI diventerà SpaceXSI. Intanto, il Presidente degli Stati Uniti ha creato una Super Intelligence Force (SIF), come promesso a fine settembre.

Cambio di nome per compiacere Trump?

Elon Musk ha fondato xAI a marzo 2023. È l’azienda che sviluppa i modelli Grok. Circa due anni dopo, xAI ha acquisito X (ex Twitter). All’inizio del 2026, xAI è stata acquisita da SpaceX diventando la sussidiaria SpaceXAI. L’acronimo AI significa ovviamente Artificial Intelligence. Secondo Donald Trump, questo termine è sbagliato. Ha quindi avviato un sondaggio su Truth Social per chiedere ai follower di scegliere tra Superior Intelligence, Supreme Inteligence e Extreme Intelligence. Superior Intelligence aveva ottenuto il 41% dei voti.

Superior Intelligence ha vinto anche un secondo sondaggio con il 52% dei voti. Il giorno dopo ha avviato un terzo sondaggio aggiungendo Super Intelligence che ha vinto con il 65% dei voti. Questo è il nuovo termine, imposto con un ordine esecutivo, che verrà usato in tutti i documenti governativi.

Non c’è nessun obbligo per le aziende. Rispondendo ad un utente su X, Elon Musk ha comunicato che SpaceXAI diventerà SpaceXSI perché SpaceX è una “super intelligence company”. Al momento, l’account su X è ancora SpaceXAI. Non è noto quanto verrà effettuata la modifica.

Yes, we will make that change — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026

Quasi certamente, il cambio di nome è stato deciso per compiacere Trump. Musk era presente al pranzo organizzato alla Casa Bianca (era seduto alla sinistra del Presidente), al termine del quale ha firmato l’accordo sullo sviluppo sicuro dell’AI insieme ai CEO di Anthropic, Google, Meta, OpenAI e NVIDIA.

Come promesso a fine settembre, Trump ha creato una Super Intelligence Force (SIF) che avrà il compito di garantire la supremazia degli Stati Uniti nel settore della superinteligenza. Sarà guidata da Jay Clayon (Direttore dell’intelligence nazionale). Gli altri membri sono: Andrew Ferguson (Presidente della FTC), Emil Michael (Sottosegretario del Dipartimento della Guerra per ricerca e ingegneria) e Scott Kupor (Direttore dell’ufficio di gestione del personale).