Trump ha telefonato a Google Maps per chiedere l'Oceano America

Evidentemente, aver visto comparire le diciture del Lago America e del Golfo d’America sulle legende delle mappe ancora non basta. Ormai quasi a ridosso delle elezioni di medio termine, Donald Trump pensa in grande e punta a un oceano. Ne vuole ribattezzare uno Oceano America, ma quale?

Invece di spiegare quanto accaduto, vale la pena riportare la traduzione di una parte del suo discorso, sul palco di un evento andato in scena nella Carolina del Sud. Chiama in causa Google Maps, il numero uno Sundar Pichai e, per qualche ragione, anche il co-fondatore Sergey Brin.