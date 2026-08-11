Aptoide Games è il primo store di terze parti in Google Play

Aptoide Games è il primo store di terze parti distribuito direttamente tramite Google Play negli Stati Uniti. Come anticipato a metà luglio, l’azienda di Mountain View ha deciso di rispettare l’ingiunzione emessa dal giudice al termine del processo nato dalla denuncia di Epic Games. In Europa verrà implementata una soluzione alternativa.

Aptoide Games su Android senza sideloading

Il giudice James Donato ha deciso le modifiche da apportare al Google Play Store per ripristinare la concorrenza nel mercato della distribuzione delle app per Android e dei sistemi di pagamento. L’azienda di Mountain View aveva sottoscritto un accordo con Epic Games per evitare i cambiamenti più radicali che potrebbero avere un impatto negativo sui profitti.

Era prevista l’introduzione dei cosiddetti Registered App Store con Android 17, ovvero store di terze parti approvati da Google per i quali è prevista una procedura di installazione più semplice. Questa soluzione verrà implementata in altri paesi. Google e Epic Games hanno deciso di annullare l’accordo (probabilmente perché non sarebbe stato approvato dal giudice), quindi negli Stati Uniti rimane valida l’ingiunzione originaria.

L’azienda di Mountain View deve consentire l’installazione degli store di terze parti dal Play Store e l’accesso all’intero catalogo del Play Store. La prima opzione è stata sfruttata da Aptoide. Gli utenti statunitensi possono ora installare Aptoide Games da questo link tramite una semplice procedura, evitando il sideloading. In Europa arriverà probabilmente tramite i Registered App Store. È già disponibile su iOS grazie al Digital Markets Act.

Curiosamente, Aptoide Games è arrivato sul Play Store prima di Epic Games Store, ovvero lo store dell’azienda che ha vinto la causa contro Google. Nei prossimi mesi potrebbero essere disponibili altri store, tra cui quello di Microsoft per i giochi Xbox (atteso da oltre due anni).