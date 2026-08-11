YouTube: gli Short partono da soli all'avvio, gli utenti sono furiosi

Da diverse settimane, un comportamento insolito dell’applicazione YouTube sta mandando gli utenti su tutte le furie. All’avvio dell’app, questa apre direttamente la sezione Short, senza alcun preavviso. Anche se non era uno Short quello che si voleva guardare, YouTube lo impone comunque.

L’avvio forzato degli Short di YouTube

Il fenomeno è stato segnalato più volte su Reddit. Alcuni utenti riferiscono che YouTube lancia automaticamente degli Short non appena si apre l’applicazione, anche quando l’avevano chiusa su una pagina diversa dagli Short. Alcuni affermano addirittura che ciò accade nonostante non guardino mai questo tipo di contenuti verticali.

Questo comportamento persiste anche quando l’applicazione è stata completamente chiusa e poi riavviata. Il fenomeno sembra essere iniziato circa quattro mesi fa, stando alle prime segnalazioni raccolte. Il numero di persone coinvolte sarebbe aumentato con il passare delle settimane.

Un bug, un test o una scelta deliberata?

YouTube per ora non ha fornito alcuna spiegazione. La piattaforma non ha confermato se si tratti di un bug, di una funzionalità intenzionale o di un test condotto su un gruppo ristretto di utenti. La natura casuale del fenomeno (non tutti gli utenti lo riscontrano) lascia pensare che potrebbe effettivamente trattarsi di una sperimentazione.

YouTube sta spingendo sempre di più gli Short, anche nel tentativo di tenere testa a TikTok e Instagram. I video verticali trovano sempre più spazio sulla piattaforma, compaiono nelle prime sezioni della homepage e, in alcuni casi, arrivano persino a sostituire i commenti sotto i video tradizionali.

Un’unica soluzione disponibile per il momento

In assenza di una correzione ufficiale, gli utenti che desiderano evitare l’avvio automatico hanno per ora una sola opzione: eliminare completamente gli Short dalla propria interfaccia.

Basta impostare a zero il limite di tempo giornaliero dedicato agli Short, il che li rimuove dalla homepage e dai suggerimenti. È anche possibile scegliere l’opzione “Ignora il limite” quando appare il promemoria a schermo intero, ma questa soluzione comporta interruzioni frequenti durante la navigazione.