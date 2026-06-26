 Short di YouTube copia TikTok con schermo pulito e velocità 2x
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Short di YouTube copia TikTok con schermo pulito e velocità 2x

Sugli Short di YouTube arrivano la modalità schermo pulito, il cuore al posto del pollice e la velocità 2x, funzionalità che TikTok ha da anni.
Short di YouTube copia TikTok con schermo pulito e velocità 2x
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Sugli Short di YouTube arrivano la modalità schermo pulito, il cuore al posto del pollice e la velocità 2x, funzionalità che TikTok ha da anni.
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Il pulsante “mi piace” diventa un cuore, lo schermo si può pulire dalle icone e dal testo, e i video si possono guardare a doppia velocità. Anche il pulsante “non mi piace” va in pensione. YouTube ha annunciato una serie di aggiornamenti per gli Short che, per pura coincidenza, replicano funzionalità che TikTok ha da anni.

Short di YouTube, le novità

  • Schermo pulito: Rimuove icone, testo e didascalie dal video che si stanno guardando. Utile quando l’interfaccia copre troppo del contenuto, un problema che gli Short di YouTube hanno sempre avuto per via dello schermo più affollato di TikTok.
  • Cuore al posto del pollice in su: Il pulsante “mi piace” passa dall’icona del pollice in su a icona cuore. Un cambiamento che allinea il linguaggio visivo degli Short a quello di TikTok e Instagram.
  • Velocità 2x: Basta tenere premuto il bordo dello schermo per accelerare il video, e sollevare il dito per tornare alla velocità normale. Per bloccare la velocità a 2x, si deve premere il player e scorrere verso il basso. Utile per i tutorial lenti e per chi ha troppi Short in coda.
  • Muto: Per scrollare gli Short in silenzio senza abbassare il volume del telefono ora è sufficiente toccare il video e selezionare il pulsante “muto.”

Il pulsante “non mi piace” sparisce

YouTube rimuove il pulsante “non mi piace” dagli Short. Al suo posto, invita gli utenti a selezionare “Non mi interessa” o “Non consigliare questo canale” dal menu a tre puntini.

È la continuazione della rimozione progressiva dei segnali negativi da YouTube, il conteggio dei “non mi piace” era già stato nascosto nel 2021 per i video normali. Adesso il pulsante stesso scompare dagli Short. L’unico feedback negativo rimasto richiede due tap e un menu.

YouTube sempre più simile a TikTok

YouTube copia TikTok. TikTok copia YouTube (video lunghi, podcast). Instagram copia entrambi (Reel, app TV). Ogni piattaforma converge verso le stesse funzionalità, e la differenza non è più cosa offrono ma chi le ha copiate per primo e chi le ha copiate meglio…

Fonte: Google

Pubblicato il 26 giu 2026

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26 giu 2026
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