Cybertruck, Elon Musk annuncia lo stop alla produzione

Sono trascorsi quasi sette anni da quando Elon Musk ha presentato al mondo Cybertruck, il pickup elettrico dichiaratamente ispirato ai veicoli visti in Blade Runner. Oggi possiamo definire il progetto un mezzo fallimento, almeno dal punto di vista commerciale e tenendo conto delle ambizioni iniziali. Produzione interrotta nella Gigafactory texana, per far posto a quella dei Cybercab.

Stop alla produzione del Tesla Cybertruck

Lo ha reso noto il CEO di Tesla, come sempre dal salotto di casa sua, con un post su X. Lo stop agli impianti è previsto per la metà del 2027, mese più, mese meno. Rimane da capire se questo si tradurrà in un addio definitivo al mezzo, che è comunque stato venduto solo negli USA e in pochi altri territori. In Europa non è mai arrivato, anche per questioni riguardanti ai requisiti di sicurezza più severi da rispettare.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

La storia del Cybertruck è stata costellata di problemi. Ricordiamo ad esempio i diversi richiami a causa di anomalie potenzialmente in grado di provocare il distacco delle ruote durante la marcia e quello della barra luminosa. Che il mezzo non sia nato su una buona stella c’era da intuirlo fin da quando l’Armour Glass si è frantumato sul palco, durante una dimostrazione di resistenza. Qui sotto la testimonianza.

La scelta di puntare su Cybercab rientra a pieno titolo nella visione di Musk legata al futuro della mobilità, basata sull’impiego dell’AI per il trasporto pubblico. Il veicolo sarà quello impiegato per il servizio Robotaxi.

Restando in tema, sarà interessante capire il destino commerciale della nuova Roadster, presentata il mese scorso con un evento a dir poco sopra le righe. La versione Rocket integra propulsori a gas freddo ereditati dalla tecnologia dei razzi SpaceX che le consentono di volare, letteralmente.