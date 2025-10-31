 Cybertruck, un altro richiamo: la barra luminosa rischia di volare via
Nuovo grattacapo per Tesla Cybertruck: richiamato per un difetto che interessa un materiale adesivo, potenzialmente molto pericoloso.
Tesla

È da segnalare un altro richiamo per Cybertruck (solo su queste pagine ne abbiamo documentati due lo scorso anno). A finire nel mirino è di nuovo un materiale adesivo. Come riporta un documento dell’autorità statunitense National Highway Traffic Safety Administration, sui veicoli interessati, la barra luminosa fuoristrada opzionale installata in assistenza potrebbe essere stata inavvertitamente fissata al parabrezza utilizzando il primer superficiale sbagliato. In altre parole, potrebbe staccarsi e volare via in corsa se è stata utilizzata la colla sbagliata.

Se la barra luminosa si stacca dal Cybertruck

Un ennesimo grattacapo per chi ha comprato il pick-up elettrico Tesla. Sono in totale 6.197 quelli potenzialmente richiamati. NHTSA prosegue affermando che se l’accessorio opzionale della barra luminosa fuoristrada installato dal servizio si separa mentre il veicolo è in marcia, potrebbe creare un pericolo stradale per gli automobilisti che seguono e aumentare il rischio di collisione.

I possessori di un Cybertruck potrebbero accorgersi dell’anomalia osservando un distacco parziale dell’accessorio, uno spazio tra la barra luminosa e il parabrezza oppure accorgendosi di un rumore percepibile dall’interno dell’abitacolo. Ancora, la barra luminosa potrebbe risultare allentata al tatto. Insomma, meglio portarlo in assistenza prima che accada l’irreparabile.

Tesla, dal canto suo, dichiara di essere a conoscenza di un solo caso eventualmente collegato al problema, ma di nessun incidente, collisione, infortunio o decesso provocato da questo difetto.

Non è stato fin qui un 2025 facile per Cybertruck, veicolo dallo stile volutamente ispirato alla pellicola Blade Runner. L’anno si è aperto con la vicenda di quello esploso a Las Vegas davanti all’hotel Trump, provocando la morte dell’uomo che ha progettato l’attentato e alcuni feriti. Il pick-up, così come le altre auto elettriche del marchio, sono poi finite nel mirino di proteste legate ad alcuni atteggiamenti quantomeno discutibili assunti dal numero uno Elon Musk, durante e dopo la sua presenza nell’amministrazione USA al fianco del Presidente.

Fonte: National Highway Traffic Safety Administration (PDF)

Pubblicato il 31 ott 2025

Cristiano Ghidotti
31 ott 2025
