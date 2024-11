Cybertruck di Tesla con FSD investe manichino nei test

Tesla ha presentato il Cybertruck come l’auto del futuro, un pickup elettrico imponente e dall’aspetto futuristico. Ora è stato dotato del sistema “Full Self-Driving” (FSD), che dovrebbe offrire una guida semi-autonoma più sicura.

Ma da recenti test indipendenti emergono seri dubbi sulle reali capacità di questa tecnologia. Il sistema FSD del Cybertruck ha ancora gravi limiti nel rilevare ostacoli come pedoni o oggetti che si trovano sul suo percorso.

Cybertruck investe un manichino, la guida autonoma Tesla mostra i suoi limiti

In un test condotto dallo YouTuber Dirty Tesla, il Cybertruck, equipaggiato con la versione 12.5.5 dell’FSD, è stato messo di fronte a vari oggetti su una strada sterrata. Con la modalità di guida semi-autonoma attivata, il veicolo ha spesso ignorato ostacoli come un manichino a grandezza d’uomo, un secchio o una cassetta per le consegne.

Ma è riuscito a fare anche peggio. Si è avvicinato a un tester umano prima di correggere la traiettoria con frenata autonoma di emergenza (AEB). Questi fallimenti sollevano seri dubbi sull’affidabilità di questa tecnologia, soprattutto se utilizzata in contesti in cui è in gioco la sicurezza degli utenti della strada.

Il sistema FSD del Cybertruck si preoccupa dopo risultati allarmanti

I test hanno rivelato che il Cybertruck spesso ignorava oggetti come una palla o una scatola e reagiva in modo incoerente agli ostacoli più grandi. Quando un manichino di dimensioni umane è stato posizionato sul suo percorso, il sistema ha visualizzato una sagoma sfocata invece di riconoscere chiaramente l’ostacolo. Anche quando la visibilità dell’ostacolo aumentava, ad esempio alzando le braccia, il veicolo non reagiva come previsto. Questi problemi evidenziano i limiti della versione 12.5.5 dell’FSD, nonostante sia stata presentato come un modello migliorato.

Questi risultati preoccupanti ci ricordano che tecnologie come l’FSD non sono ancora pronte per l’uso senza supervisione umana, in particolare per il Cybercab. Nonostante l’ambizione di rivoluzionare la guida autonoma, Tesla deve ancora affrontare alcune grandi preoccupazioni.

La guida autonoma ha già causato diversi incidenti ed è oggetto di indagini federali negli Stati Uniti. Se da un lato il Cybertruck incarna l’innovazione, dall’altro illustra i pericoli di una tecnologia mal gestita. Questi test dovrebbero incoraggiare il costruttore a rafforzare la sicurezza prima di diffondere ulteriormente questi sistemi.