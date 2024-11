Tesla, le rivelazioni choc dei tester: 8 ore di pura adrenalina

Un’indagine esplosiva, basata sulle testimonianze di ex collaudatori Tesla, rivela oggi le pratiche estreme impiegate dalla casa automobilistica per testare le sue tecnologie di guida autonoma.

Business Insider ha raccolto le confidenze di nove collaudatori che hanno preso parte al misterioso “Project Rodeo”, rivelando i metodi caratteristici di Tesla che sollevano seri interrogativi sulla sicurezza dei conducenti durante diversi test drive.

Tesla, le preoccupanti rivelazioni degli ex collaudatori

“È come essere un cowboy su un toro, cercando di resistere il più a lungo possibile”, confida uno degli ex tester, spiegando l’origine del nome del progetto. Il paragone non è irrilevante: i membri del team di “intervento critico” sono specificamente addestrati a superare i limiti del sistema di guida autonoma FSD (Full Self-Driving) di Tesla.

La missione di questi piloti è particolarmente rischiosa. A differenza dei normali clienti che riprendono rapidamente il controllo se il veicolo si comporta in modo irregolare, questi tester sono incoraggiati a lasciare che il sistema continui la sua azione, anche dopo un errore. “Per tutto il turno di otto ore si è in preda all’adrenalina”, dice uno di loro. “Si ha la costante sensazione di essere sull’orlo di un disastro”.

Gli incidenti riportati sono allarmanti. Sono stati osservati veicoli che passavano con il rosso, cambiavano bruscamente corsia o ignoravano i limiti di velocità, il tutto sotto la supervisione di autisti istruiti a intervenire solo come ultima risorsa. Un tester ha raccontato una situazione particolarmente spaventosa: “Ricordo chiaramente un ciclista che è saltato giù dalla bicicletta terrorizzato. L’auto si dirigeva verso di lui e tutto ciò che potevo fare era schiacciare il pedale del freno”.

Tesla avrebbe messo a rischio molti dei suoi collaudatori di guida autonoma

La cosa ancora più inquietante è che queste situazioni di pericolo sembrano essere proprio ciò che Tesla sta cercando. Secondo quanto riferito, i supervisori hanno elogiato i collaudatori per aver permesso che le situazioni si deteriorassero fino all’ultimo momento possibile, sostenendo che questi dati sono preziosi per lo sviluppo del sistema.

Questo approccio aggressivo ai test solleva ovviamente importanti questioni etiche. Mentre Tesla sta già distribuendo il suo sistema FSD ai clienti in una versione “supervisionata”, queste rivelazioni dimostrano che l’azienda è pronta a mettere a rischio non solo i suoi tester, ma anche gli utenti della strada non consenzienti, nella sua corsa allo sviluppo della guida autonoma.