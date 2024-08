Incidente mortale Tesla con Autopilot, autista rischia il carcere

Tesla sta affrontando delle accuse piuttosto pesanti dopo che uno dei suoi veicoli, in modalità di guida autonoma, è stato coinvolto in un incidente mortale a Seattle. Il conducente, distratto dal telefono, si è schiantato contro un motociclista.

I sistemi di guida autonoma di Tesla non sono perfetti

I sistemi di guida autonoma di Tesla si dividono in due tecnologie principali: Autopilot e Full Self-Driving (FSD). Autopilot è un insieme di funzioni avanzate di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo. Il secondo, invece, mira a consentire una guida completamente autonoma, con funzionalità quali il cambio automatico di corsia, la navigazione in autostrada e il riconoscimento dei semafori.

Questi sistemi utilizzano una rete di telecamere, radar e sensori a ultrasuoni per percepire l’ambiente e prendere decisioni in tempo reale, ma richiedono comunque la supervisione attiva del conducente.

Lo scorso aprile, il conducente di una Tesla Model S è stato coinvolto in un incidente mortale con un motociclista a Seattle. Secondo le autorità dello Stato di Washington, l’uomo stava utilizzando il sistema di guida autonoma del suo veicolo ed era distratto dal suo telefono al momento della collisione. La scoperta è stata fatta analizzando i dati registrati dall’auto.

I dati del veicolo rivelano che il conducente era al telefono al momento dell’impatto

L’analisi dei dati del veicolo ha mostrato che l’Autopilot era attivato al momento dell’incidente. Il conducente ha ammesso alle autorità che stava guardando il telefono quando ha sentito un tonfo e ha sentito l’auto accelerare prima di colpire la moto. Questa distrazione ha portato al tragico incidente che ha ucciso il motociclista sul colpo. Il conducente è stato arrestato per omicidio colposo, a causa della sua disattenzione e dell’eccessivo fiducia nel sistema di guida autonoma.

Telecamere e intelligenza artificiale non bastano

Sebbene Tesla sostenga che il suo sistema di guida autonoma richieda la supervisione attiva del conducente e non renda i veicoli completamente autonomi, questo incidente mette in luce i limiti della tecnologia. I critici spiegano che il sistema basato esclusivamente su telecamere e intelligenza artificiale può fallire in determinate condizioni.

A differenza di Tesla, alcuni concorrenti utilizzano sensori avanzati come il lidar per migliorare il rilevamento dell’ambiente. Le autorità stanno ancora indagando su questo incidente e su altri eventi simili per valutare l’affidabilità dei sistemi di guida autonoma.

Quando arriverà il robotaxi?

Nel frattempo, Elon Musk sostiene che Tesla potrebbe raggiungere una vera e propria guida autonoma entro la fine dell’anno, una promessa che rimane sotto un intenso controllo normativo e pubblico. Intanto, il 10 ottobre svelerà il prototipo del robotaxi, un veicolo a guida completamente autonoma, senza supervisione.