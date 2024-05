Tesla si ferma sui binari, ancora guai per la guida autonoma

La tecnologia alla base della guida autonoma ha fatto progressi impressionati negli ultimi anni e il sistema sistema Full Self-Driving (FSD) di Tesla ne è la dimostrazione. Tuttavia, nonostante le sue capacità avanzate, il sistema FSD non è infallibile e a volte può trovarsi in difficoltà in situazioni complesse.

Qualche giorno fa, infatti, una Tesla Model 3 ha rischiato di scontrarsi con un treno a causa di un rilevamento errato nella nebbia, non riuscendo a rallentare nonostante le luci lampeggianti del passaggio a livello. Solo l’intervento tempestivo del conducente ha evitato una collisione potenzialmente fatale.

Precedentemente, un’altra Tesla Model 3 con FSD versione 12.3.6 si è trovata in difficoltà ad un passaggio a livello seguito da uno stop. La particolare configurazione stradale può infatti costringere i veicoli a fermarsi sui binari se diverse auto sono già in attesa allo stop, creando una situazione di pericolo.

Quando l’auto si ferma sui binari sono dolori…

Come si vede nel video, la Tesla non è stata in grado di rilevare correttamente i binari, fermandosi al centro e troppo lontano dallo stop. Questa reazione ha messo a repentaglio sia il veicolo che il conducente, costretto a riprendere il controllo manuale per superare i binari. Nonostante gli sforzi per accelerare, la velocità dell’auto era molto limitata, aumentando il rischio di collisione. Sebbene il sistema FSD gestisca solitamente bene i passaggi a livello, questa particolare situazione ha evidenziato una grave lacuna.

La necessità di una regolamentazione più severa

Questi incidenti dimostrano che c’è ancora molto lavoro da fare per perfezionare i sistemi di guida autonoma. Le autorità di regolamentazione, come la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) e il Department of Justice (DOJ), stanno già indagando sui sistemi di guida assistita di Tesla, esaminando le accuse di sicurezza e di pubblicità ingannevole. Regolamenti più severi sono fondamentali per tutelare i conducenti e gli altri utenti della strada.

In futuro, questi veicoli potrebbero essere dotati di tecnologie come il Lidar, nonostante la scarsa simpatia di Tesla per questa soluzione, per integrare le telecamere e migliorare l’affidabilità del sistema FSD. Tuttavia, è possibile che queste innovazioni siano riservate esclusivamente ai futuri Robotaxi.