Auto a guida autonoma, via libera dell'Europa

Il Full Self-Driving (FSD) Beta di Tesla, il sistema avanzato di assistenza alla guida che consente ai veicoli Tesla di navigare in scenari di traffico complessi, è un passo più vicino al lancio in Europa grazie a un recente aggiornamento normativo da parte della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Nuovo regolamento UNECE per sistemi di assistenza alla guida

Mercoledì scorso, l’UNECE ha adottato un nuovo regolamento che approva i veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida (DCAS), consentendo a sistemi come l’FSD Beta di operare sulle strade europee. Il regolamento stabilisce un quadro standard per i sistemi che supportano una combinazione di funzioni di assistenza alla guida, come la frenata, l’accelerazione e il sorpasso, e non solo il controllo della velocità. Definisce inoltre i requisiti di prestazione e sicurezza di questi sistemi, nonché le procedure di prova e di omologazione.

Tempistiche per il lancio dell’FSD Beta in Europa

Secondo l’UNECE, Tesla dovrà presentare una bozza del progetto del sistema alle autorità di omologazione, quindi la tempistica esatta dipenderà dalla rapidità con cui l’azienda automobilistica di Elon Musk riuscirà a raccogliere le informazioni richieste e dal tempo necessario alle autorità di regolamentazione per approvarle. Tuttavia, secondo alcune fonti, il lancio potrebbe avvenire già in ottobre in alcuni Paesi europei.

Requisiti per la guida assistita

Le nuove norme non riguardano la guida completamente automatizzata e richiedono che il conducente rimanga sempre impegnato e responsabile del veicolo, in linea con le capacità dell’FSD Beta di Tesla.

Per evitare che il conducente si affidi troppo a questi sistemi, le norme stabiliscono che i sistemi di assistenza alla guida devono essere progettati in modo da garantire che il conducente rimanga impegnato nella guida. Le mani del conducente devono rimanere sul volante e il sistema deve monitorare l’impegno visivo del conducente sulla strada, attivando un allarme dopo 5 secondi quando rileva che non è più così.

Una volta lanciato il sistema, Tesla dovrà monitorare le prestazioni dell’FSD Beta e fornire aggiornamenti alle autorità di regolamentazione almeno una volta all’anno.