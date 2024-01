Tesla Model 3, l'aggiornamento 2024 negli USA

Nessuna variazione di prezzo, ma le novità non mancano. L’aggiornamento 2024 della Tesla Model 3, già lanciato in Europa e in Cina nel mese di settembre, da oggi è ufficialmente in vendita anche nel territorio nordamericano. A renderlo noto sono un post condiviso su X dal profilo ufficiale dell’automaker (visibile qui sotto) e le pagine del sito ufficiale.

Fuori dal listino la variante Performance, la più costosa, con il catalogo che ora mostra solo le versioni Rear-Wheel e Long-Range, rispettivamente a 38.990 dollari e 45.990 dollari. La scheda tecnica della seconda è stata aggiornata, dichiarando ora un’autonomia pari a 341 miglia (circa 549 chilometri) invece delle 333 miglia (536 chilometri) del passato.

Upgraded Model 3 is now available in North America → https://t.co/z1zvMWV1aK pic.twitter.com/WtNU27SYOk

Le novità non finiscono qui. L’abitacolo accoglie un display aggiuntivo da 8 pollici per i passeggeri che viaggiano sul sedile posteriore. Ci sono poi un’inedita illuminazione LED e due nuove colorazioni ovvero Stealth Grey e Ultra Red (quest’ultima richiede una spesa aggiuntiva di 2.000 dollari). Tutto questo senza dimenticare il restyling del volante.

Nei giorni scorsi, l’automaker di Elon Musk ha deciso di pubblicare un filmato che celebra l’anno lasciato alle spalle. Ecco alcuni estratti. È stato prodotto il veicolo numero 5.000.000 nella storia della società. In Europa ora ne circolano un milione. La Gigafactory di Shanghai è entrata a pieno regime. E, nel mondo, sono stati installati complessivamente 50.000 punti di ricarica Supercharger.

Tesla 2023 recap

Made possible by the hard work of our amazing teams around the world, and each of our owners & supporters.

Thank you for helping us continue to accelerate the transition to sustainable energy! pic.twitter.com/dD5O35CFbV

— Tesla (@Tesla) January 3, 2024