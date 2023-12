Tesla Cybertruck, il primo incidente documentato

Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze, nel primo incidente stradale documentato che ha coinvolto Tesla Cybertruck. È avvenuto in California, nel primo pomeriggio. L’altra vettura protagonista dello schianto è una Toyota Corolla del 2009 guidata da un diciassettenne.

In California il primo incidente per Cybertruck

La responsabilità di quanto accaduto sembra poter essere attribuita a quest’ultimo, almeno stando alla prima ricostruzione fornita dalle autorità (maggiori dettagli più avanti nell’articolo). Pare che, al momento dell’impatto, il pickup elettrico non stesse procedendo governato dai sistemi di guida assistita in dotazione, ma comandato dal suo conducente, che viaggiava in compagnia di due passeggeri. L’uomo al volante, l’unico a riportare un infortunio di lieve entità, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Le immagini dell’incidente tra il Tesla Cybertruck e la Toyota Corolla sono state catturate da un passante e pubblicate su Reddit. I due scatti sono visibili qui sopra.

Per quanto riguarda il pickup elettrico, in più occasioni è stata sollevata la questione relativa alle conseguenze di un eventuale impatto tra il mezzo e un pedone, in considerazione della sua struttura e a quello che è definito come una sorta di esoscheletro realizzato in acciaio inossidabile. Fortunatamente, non è stato questo il caso.

C’è anche la dichiarazione del California Highway Patrol, l’agenzia dello stato che si occupa della pubblica sicurezza. È stata affidata alle pagine del sito The Verge e la riportiamo di seguito in forma tradotta.