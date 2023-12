Il Cybertruck si trasformerà in una barca, l'annuncio di Elon Musk

Il Cybertruck non è un semplice SUV elettrico, ma una vetrina delle tecnologie del futuro che Tesla sta sviluppando. Il veicolo blindato, che purtroppo non sarà disponibile Europa e in Italia (almeno per il momento), ha mostrato alcune delle sue capacità in un video diffuso sui social network. In particolare, si è scoperto può galleggiare sull’acqua grazie alla modalità Wave. Ma non solo: Elon Musk ha annunciato che è in arrivo anche una modalità barca.

La modalità Wave consente al Cybertruck di Tesla di muoversi sull’acqua “alzando l’altezza di guida con una batteria pressurizzata”. Si tratta però di una funzione sperimentale, che non rende il SUV elettrico una vera e propria imbarcazione. Infatti, il Cybertruck può sopportare solo un livello d’acqua fino al paraurti, non oltre. Inoltre, la modalità Wave ha una durata massima di 30 minuti, senza contare i 10 minuti di preparazione.

Nonostante le limitazioni della modalità Wave, il Cybertruck ha dimostrato di essere un veicolo impressionante. E le sorprese non sono finite, perché Tesla sta lavorando a una modalità barca. Lo ha rivelato lo stesso Elon Musk sul suo social network X, dove spesso condivide le sue opinioni, anche su film e serie TV.

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat.

Mostly just need to upgrade cabin door seals.

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2023